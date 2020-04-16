Euronews: из-за коронавируса сохранность Нотр-Дама снова под угрозой
Дата выхода в эфир 15 апреля 2020 года.
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев отметил, что коронавирусная инфекция COVID-19 может передаваться при родах.
Банк России поддерживает инициативу об увеличении как минимум до 2000 рублей предельной суммы покупок по банковским картам без ввода пин-кода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В некоторых штатах США ограничения из-за коронавирусной инфекции могут быть сняты раньше заявленного срока 1 мая, заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 1» заявил о риске срыва курортного сезона на полуострове из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы передать России аппараты искусственной вентиляции лёгких в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США пройден пик заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
Канадский фигурист Нам Нгуен, друг россиянки Евгении Медведевой рассказал о том, как в Канаде соблюдаются правила карантина из-за коронавируса.
Франция сожалеет из-за решения США временно прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и призывает к солидарности и расширению международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявили во французском МИД.
Футболисты, тренеры и персонал итальянской «Пармы» приняли решение отказаться от получения месячной заработной платы из-за сложной финансовой ситуации в клубе.
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не смог выиграть онлайн-турнир.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил о возможном возобновлении сезона летом 2020 года.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что около 300 анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 ежедневно проводится в республике, всего с начала эпидемии проведено около 6,5 тыс. тестов.
Экс-защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий в программе «Наши на Евро» на канале «Матч ТВ» рассказал о своих впечатлениях от выступления на Евро-2016.
Бейсболист Маркус Строман из «Нью-Йорк Метс» предложить выяснить отношения в драке пилоту NASCAR Кайлу Ларсону, который в ходе виртуальных соревнований употребил неприличное слово по отношению к темнокожим.
Суд в Калифорнии перенёс на 15 мая слушания по делу россиянина Кирилла Фирсова, обвиняемого в компьютерных преступлениях, передаёт РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Наставник «Зенита» Сергей Семак вспомнил о выступлении сборной России по футболу на Евро-2016, где он помогал главному тренеру Леониду Слуцкому.
Власти Смоленской области ввели карантин с 16 по 30 апреля на территории Вяземского городского поселения, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Игрок испанского «Эльче» Жонатас, ранее выступавший за казанский «Рубин», объявил об излечении от коронавируса.
Уголовное дело о хищениях в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова поступило в суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.
В Германии арестованы пять граждан Таджикистана по подозрению в подготовке теракта, они направлены в следственный изолятор.
В Омской области ввели особый противопожарный режим.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в четверг, 16 апреля.
В горах Северной Осетии спасатели и пограничники помогли альпинисту из Санкт-Петербурга, который получил травму.
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что хотел бы провести поединок по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором или со своим соотечественником Нейтом Диазом.
Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер заявил, что туристической экономике ЕС понадобится по меньшей мере два года для возвращения к уровню 2019-го.
В Псковской области разрешили возобновить работу компаниям по ремонту бытовой техники и одежды.
С начала 2020 года 16 малых и средних предприятий Ленинградской области подписали 24 новых экспортных контракта.
В Москве скончались ещё семь пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук признался, что во время карантина его физической формой занимается супруга Николь.
Недавний доклад ОЗХО по Сирии подтверждает, что комиссия по расследованию химатак создавалась с целью оправдания агрессии Запада в отношении САР, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов оценил нынешнюю ситуацию в российском биатлоне.
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил чемпионат Европы — 2016, на котором он защищал ворота сборной России.
Группа из 27 боевиков, проходивших подготовку на базе Вооружённых сил США, сдалась правительственным силам в Сирии.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию с нефтяными котировками.
В Кирове усилили патрулирование общественных территорий.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков критически отозвался о работе Леонида Слуцкого, возглавлявшего национальную команду на чемпионате Европы — 2016.
Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин поблагодарил коллег за поддержание интереса к театру во время пандемии.
Председатель комитета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты России Алексей Фёдоров оценил ситуацию с интернет-магазинами и сервисами доставки продуктов.
Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Юрий Загоровский оценил ситуацию на ипотечном рынке.
Бывший сотрудник штаба Алексея Навального Алексей Волков прокомментировал работу организации «Альянс врачей», цель которой якобы направлена на защиту прав медицинских работников в России.
Один из пассажиров спецрейса из Нью-Йорка рассказал об организации полёта.
У трёх медицинских работников в Татарстане выявили коронавирус.
Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков оценил динамику цен на нефть.
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил об обязанности сотрудников магазинов регулировать поток посетителей и следить за соблюдением дистанции.
В Ростовской области приняли решение перевести больницы в режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Для школьников Сахалинской области в течение месяца купят более 1800 компьютеров на спонсорские средства.
В экономическом обзоре Федеральной резервной системы (ФРС) США сообщили, что экономическая активность в Соединённых Штатах резко снизилась из-за распространения нового коронавируса COVID-19, наибольший ущерб нанесён компаниям, которые работают в сфере развлечений, туризма и розничной торговли.