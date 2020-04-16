Euronews: из-за коронавируса сохранность Нотр-Дама снова под угрозой

После разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери прошёл целый год, однако восстановительные работы пришлось прекратить из-за карантина. Пока строительные леса стоят без контроля, есть вероятность того, что собору будет нанесен ещё больший урон, предупреждают эксперты. Но теперь битву за восстановление Нотр-Дама придётся отложить до тех пор, пока не будет выиграна война с коронавирусом, передаёт Euronews.

Ровно год прошёл со дня разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери. Огонь полностью уничтожил большую часть деревянной кровли, часы и шпиль. Последний рухнул на каменный свод и пробил его в трёх местах. Полностью потушить пламя удалось только утром 16 апреля. Трагедия потрясла всех.

РОДОЛЬФ НЕРОН, пожарный: Это же исторический монумент. Нотр-Дам — это то, что в сердце каждого француза.

Родольф был одним из тех, кто оказался на месте инцидента практически сразу после того, как вспыхнул пожар.

РОДОЛЬФ НЕРОН: С одной стороны собора уже стояли пожарные машины. Другую сторону сложно было разглядеть. А потом сквозь башни, окутанные дымом, мы заметили, что крыши уже не осталось, и увидели это мощное пламя. Это было страшное зрелище.

Спустя 24 часа президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить храм в течение пяти лет. На реконструкцию было обещано выделить 750 миллионов евро. Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса.

АНЕЛИЗ БОРЖЕС, корреспондент Euronews: В июле прошлого года работы по ликвидации последствий пожара приостанавливались из-за загрязнения площадки свинцом. В марте нынешнего года деятельность на месте прервана в связи с введением карантинных мер из-за распространения нового коронавируса. По словам чиновников, которые отвечают за проект восстановления храма, остановка работ несёт угрозу конструкции здания.

БРИС ДЕ МАЛЕРБ, священник: Пока стоят эти строительные леса, есть вероятность того, что собору будет нанесён ещё больший урон: леса могут упасть на своды храма. В сентябре-октябре, возможно, леса смогут демонтировать. Затем нам предстоит исследовать состояние камней: какие можно использовать в дальнейшем, какие необходимо заменить. Потом мы соорудим что-то типа зонтика, чтобы защитить всю строительную площадку.

Нотр-Дам был самой популярной достопримечательностью Парижа и действующим храмом, где ежедневно проводились богослужения. Собор ежегодно посещали около 14 миллионов человек. Во Франции верят, что храм возродится. Вот только битву за восстановление Нотр-Дама придётся отложить до тех пор, пока не будет выиграна война с коронавирусом.



Дата выхода в эфир 15 апреля 2020 года.