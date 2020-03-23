Le Parisien: пьяные воры попытались выкрасть из Нотр-Дама каменные глыбы

Из-за эпидемии коронавируса во Франции реставрационные работы в Соборе Парижской Богоматери были прекращены, сообщает Le Parisien. Как передаёт издание, этим решили воспользоваться двое воров, попытавшихся выкрасть из Нотр-Дама каменные глыбы для перепродажи. По словам пресс-секретаря учреждения, это уже не первый случай, когда собор становится жертвой мародёров.

Собору Парижской Богоматери выпало новое испытание — в связи с угрозой распространения коронавируса восстановительные работы были остановлены, сообщает Le Parisien. Как пояснил глава Четвёртого округа Парижа Ариэль Вейль, рабочим, занятым в реставрации, было уже непросто соблюдать протокол, связанный с распространением частиц свинца, и навязывать им соблюдение второго протокола, связанного с коронавирусом, который во многом противоречит первому, было невозможно.

Как напоминает издание, 23 марта должен был начаться осторожный демонтаж оплавленных строительных лесов, возведённых для ремонта шпиля собора незадолго до пожара. «Пока леса там, собор не будет в безопасности», — заметил ректор Нотр-Дама Патрик Шове.

Тем не менее, даже если эта операция будет отложена, главные архитекторы исторических памятников будут параллельно продолжать исследования по диагностике, оценке и реставрации собора в удалённом режиме, чтобы оперативно применить полученные решения по окончании карантина.

При этом, хотя собор находится под наблюдением днём и ночью, каменные глыбы, из которых построен этот объект мирового наследия, привлекли внимание мародёров, передаёт газета. Во вторник в 19.30 охранники, патрулировавшие территорию, заметили внутри собора двух мужчин. На вопрос о том, как им удалось преодолеть трёхметровое ограждение, источник газеты в Нотр-Даме с сожалением отметил, что «на стройке всегда есть недоработки».

Полицейские, оперативно прибывшие на место после звонка охранников, обнаружили двух воров пьяными и спрятавшимися под брезентом с небольшим запасом камней для перепродажи. «Нотр-Дам всегда был фантазией», - с сожалением отмечает пресс-секретарь собора Андре Фино. По его словам, существует чёрный рынок, на котором продаются фальшивые камни и детали от Нотр-Дама. Как рассказал Фино, два года назад представители Нотр-Дама обнаружили мужчину, пытавшегося продать поддельную горгулью из собора. Когда ему пришлось оправдываться, он объяснил, что гулял по соседству, а горгулья упала к его ногам, и он поднял её.

«На Рождество, когда у подножия собора стояла ёлка, туристы ос всего мира воровали с неё шары и гирлянды, чтобы привезти домой в качестве сувениров! После пожара мы получили сотни писем от людей, желавших получить кусок угля с развалин», — признаётся пресс-секретарь.

Хотя кража, совершённая во вторник, была беспрецедентной, это не первый визит злоумышленников в Нотр-Дам после пожара, рассказывает Фино. В ноябре прошлого года грабители вынесли из здания предметы мебели. Расследование всё ещё ведётся.

При этом, как заметил представитель Нотр-Дама, охрана присутствует в соборе 24 часа в сутки, полицейские регулярно находятся поблизости, и повсюду установлены камеры — не только для отслеживания нежелательных элементов, но и для наблюдения за собором, который всё ещё находится в хрупком состоянии.