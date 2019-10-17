Euronews: главный архитектор уверен, что Нотр-Дам получится восстановить за 5 лет

Специалисты до сих пор продолжают работу по оценке степени сохранности конструкций Нотр-Дама. Однако главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнёв уверен, что реконструкцию собора удастся завершить в течение пяти лет. В то же время настоятель Нотр-Дама рассказал, что непосредственные работы по реконструкции можно будет начать лишь в 2021 году, передаёт Euronews.
Реконструкцию собора Парижской Богоматери удастся завершить за пять лет — в этом спустя полгода после пожара уверен главный архитектор Филипп Вильнёв. Специалисты ещё оценивают сохранность конструкций Нотр-Дама и состояние хранившихся в нём ценностей, которые теперь разместили в других церквях. Одно из спасённых сокровищ — статуя Богоматери с младенцем.
ЛОРАН ПРАД, хранитель собора Парижской Богоматери:Камни со свода падали буквально в нескольких сантиметрах от этой статуи, не повредив её. И, конечно, в первые дни после трагедии, приходя в собор, мы сразу же смотрели, стоит ли статуя. Ведь мы не могли её вынести тогда, потому что это было небезопасно.
На реконструкцию собора Парижской Богоматери уже собрали более сотни миллионов евро. Ещё более 800 миллионов обещали перечислить благотворители, сообщили в Министерстве культуры. Сейчас специалисты укрепляют своды, а в ноябре должен начаться разбор строительных лесов, которые несут угрозу всей конструкции.
ФРАНК РИСТЕР, министр культуры Франции:Нам потребуется ещё несколько месяцев, чтобы полностью обеспечить сохранность Нотр-Дама и в то же время завершить проверку санитарного состояния собора Парижской Богоматери. Это всё позволит нам перейти уже к составлению плана реставрации.
По словам настоятеля собора Парижской Богоматери Патрика Шове, непосредственно работы по реконструкции здания могут начаться лишь в 2021 году. Реставраторам предстоит восстановить пробитые в трёх местах своды центрального нефа, сгоревшую кровлю и шпиль, который обрушился в результате пожара 15 апреля.
Глава ГИБДД Михаил Черников на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге представил новые автоматические устройства «Кордон.Про-М», которые могут появиться вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треногов.
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев заявил, что не обижается на главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за то, что его не выпустили на поле в матчах с Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.
Россиянин Карен Хачанов перед четвертьфиналом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, в котором он сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, рассказал о своём повреждении.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление помощника госсекретаря США Дэвида Стилуэлла о том, что власти Соединённых Штатов готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР.
Восьмая ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал присутствие бывшего футболиста Александра Кержакова на трибунах во время его матча с немцем Филиппом Кольшрайбером, который прошёл в рамках второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября намерены обсудить сирийское урегулирование.
Глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный рассказал, что во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года Украина — Португалия в VIP-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
Россиянин Карен Хачанов, восьмая ракетка мира, сравнил матч второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, где он играл с немцем Филиппом Кольшрайбером, со своими поединками с испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.
В Терлецком парке нашли дикого лесного голубя — вяхиря, занесённого в Красную книгу Москвы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление специального представителя Соединённых Штатов по Ирану Брайана Хука о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.
Американские дипломаты, снятые ранее с поезда в Северодвинске, уведомили Министерство обороны России о планируемой поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.