Euronews: главный архитектор уверен, что Нотр-Дам получится восстановить за 5 лет

Специалисты до сих пор продолжают работу по оценке степени сохранности конструкций Нотр-Дама. Однако главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнёв уверен, что реконструкцию собора удастся завершить в течение пяти лет. В то же время настоятель Нотр-Дама рассказал, что непосредственные работы по реконструкции можно будет начать лишь в 2021 году, передаёт Euronews.

Реконструкцию собора Парижской Богоматери удастся завершить за пять лет — в этом спустя полгода после пожара уверен главный архитектор Филипп Вильнёв. Специалисты ещё оценивают сохранность конструкций Нотр-Дама и состояние хранившихся в нём ценностей, которые теперь разместили в других церквях. Одно из спасённых сокровищ — статуя Богоматери с младенцем.



ЛОРАН ПРАД, хранитель собора Парижской Богоматери: Камни со свода падали буквально в нескольких сантиметрах от этой статуи, не повредив её. И, конечно, в первые дни после трагедии, приходя в собор, мы сразу же смотрели, стоит ли статуя. Ведь мы не могли её вынести тогда, потому что это было небезопасно.



На реконструкцию собора Парижской Богоматери уже собрали более сотни миллионов евро. Ещё более 800 миллионов обещали перечислить благотворители, сообщили в Министерстве культуры. Сейчас специалисты укрепляют своды, а в ноябре должен начаться разбор строительных лесов, которые несут угрозу всей конструкции.



ФРАНК РИСТЕР, министр культуры Франции: Нам потребуется ещё несколько месяцев, чтобы полностью обеспечить сохранность Нотр-Дама и в то же время завершить проверку санитарного состояния собора Парижской Богоматери. Это всё позволит нам перейти уже к составлению плана реставрации.



По словам настоятеля собора Парижской Богоматери Патрика Шове, непосредственно работы по реконструкции здания могут начаться лишь в 2021 году. Реставраторам предстоит восстановить пробитые в трёх местах своды центрального нефа, сгоревшую кровлю и шпиль, который обрушился в результате пожара 15 апреля.



Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.