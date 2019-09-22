Le Figaro: несмотря на щедрые пожертвования, Нотр-Дам всё ещё может обрушиться

В соборе Парижской Богоматери, пострадавшем во время пожара 15 апреля, сохраняется опасность обрушения сводов здания и лесов, возведённых для реставрации шпиля ещё до печального события, сообщает Le Figaro. Архитекторы собираются поместить конструкцию под ещё один «зонтик» весной следующего года, а пока продолжается сбор средств на восстановление Нотр-Дама.

В фонды продолжают поступать деньги на реставрацию собора Парижской Богоматери, однако он до сих пор находится в опасности, пишет Le Figaro. «Всё ещё существуют реальная угроза, особенно на поперечном нефе и клиросе, — рассказал изданию Кристоф Руссело, представитель Фонда Нотр-Дам. — Отсутствие крыши и несущих конструкций приводит к тому, что аркбутаны создают более сильное давление на здание. Но мы чувствуем, что для населения собор представляет что-то настолько сильное, что мы никогда не будем в одиночестве».

Как объяснил на прошлой неделе французской газете Parisien главный реставратор Нотр-Дама Филипп Вильнёв, в здании две опасности: «своды, которые всё ещё могут упасть, и леса, которые могут обрушиться», а это 200-300 тонн железа. Перед 15 апреля начали реставрировать шпиль, который погиб в пожаре. По словам Вильнёва, в тот день леса не упали, однако «трубы приварились друг к другу и деформировались» с той стороны, где упал шпиль. В результате структура стала хрупкой и «то, что она ещё не упала — это чудо», поэтому необходимо поместить её под «зонтик», который установят весной 2020 года. Благодаря этому в здание не проникнет вода на протяжении всех работ по восстановлению собора.

Что касается пожертвований, они не прекращаются, и это «приятный сюрприз», по мнению Кристофа Руссело. Как поделился с изданием представитель Фонда, его организация получает в среднем 140 пожертвований в неделю, половину из которых сопровождают личные комментарии. Сейчас собрано €36 млн, из которых €22 млн уже передано Министерству культуры. Также на восстановление собора Парижской Богоматери обещано €850 млн пожертвований от влиятельных предпринимателей. По словам Руссело, с такими меценатами нужно заключать договоры, чтобы официально закрепить их участие в восстановлении собора.

С некоторых пор, отмечает Le Figaro, те, кто жертвует больше €50 тыс., могут выбрать, на какую конкретно часть собора пойдут их деньги. Этим уже воспользовались 11 частных и 14 юридических лиц. «Кроме того, есть ещё инициативы, о которых мы не знаем, — добавил представитель Фонда. — Например, артисты, которые приносят выручку за концерт». Так, в замке Шамбор 15 сентября прошёл благотворительный аукцион, на котором собрали более €43 тыс., а виолончелист Рено Капюсон для сбора средств на восстановление храма сыграет на шести концертах, ближайший из который пройдёт в это воскресенье в Лионе.