France 24: свинцовая зачистка — Нотр-Дам и прилегающие кварталы зальют специальным гелем

Власти Парижа начали операцию по очистке центра города от свинца, попавшего на здания и асфальт после пожара в соборе Парижской Богоматери, передаёт France 24. Для удаления частиц ядовитого металла со стен используют специальный абсорбирующий гель, а улицы обрабатывают водой под высоким давлением с добавлением поверхностно-активных веществ.

В Нотр-Дам де Пари — работы перед основными работами. Во вторник начинается очистка территории: во время пожара собора в воздух попали сотни тонн свинца. С места событий с нами на связь выходит Джеймс Андре. Здравствуйте, Джеймс! Что будут делать во время новой операции?

ДЖЕЙМС АНДРЕ, корреспондент: Здравствуйте. Новая операция будет состоять из двух фаз: сначала нанесут абсорбирующий гель, поглощающий свинец, на городские здания и соборную площадь, которая расположена прямо за моей спиной. Сложно сказать, начались эти работы или нет, потому что, как вы видите, вокруг здания расположены палисадник и стена. Мы здесь совсем ничего не видим, всё полностью закрыто. Но речь идёт об очищающем геле — это немецкий продукт с доказанной эффективностью на гладких поверхностях, поэтому его будут использовать здесь на городских зданиях. Что касается асфальта, то его очистят с помощью струй воды под ультравысоким давлением с добавлением поверхностно-активного вещества, которое позволяет воде более эффективно удалять частицы свинца. Это вещество будет наноситься под высоким давлением, а потом отсасываться и выводиться вместе со свинцом. Со своей стороны очищающий гель должен оставаться на поверхности минимум три дня, после чего он тоже отвердевает и удаляется вместе с частицами свинца. Цель операции — чтобы работы в Нотр-Даме возобновились 19 августа.

Спасибо. Это был Джеймс Андре перед соборной площадью… в любом случае, недалеко от собора Парижской Богоматери.