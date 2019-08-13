France 24: район Нотр-Дама пытаются очистить к началу учебного года

Парижские власти начали дезактивацию территорий вокруг собора Парижской Богоматери, уделив особое внимание школам, передаёт France 24. Как напоминает телеканал, во время пожара в соборе в апреле этого года выделилось огромное количества свинца, который осел на близлежащих улицах и домах.

Перед тем, как реставрировать, Нотр-Дам нужно сделать безопасным.

ФИЛИПП ВИЛЬНЁВ, главный архитектор собора Парижской Богоматери: Вот эта зона выглядит полностью целой, эта тоже, и эта. Нет ни трещинки, это обнадёживает.

От купола до пола, каждый уголок собора осматривают и изучают.

ФИЛИПП ВИЛЬНЁВ: Мы стараемся работать относительно быстро, но без спешки, чтобы гарантировать максимальную безопасность человеку и, конечно, зданию.

Работы по обеспечению безопасности здания немного задержались, но должны возобновиться 19 августа.

Ещё одна стройка Нотр-Дама — это очистка (окрестностей. — Ино ТВ) от загрязнений. Во время пожара на крыше собора 15 апреля в воздух в виде частиц попало несколько сотен тонн свинца. Снаружи здания и на соборной площади начались широкомасштабные работы по дезактивации, которые также затронут школы, расположенные вокруг Нотр-Дама. Эти мероприятия должны продлиться три недели, чтобы обеспечить безопасность детей, вернувшихся с каникул.