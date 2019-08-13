France 24: район Нотр-Дама пытаются очистить к началу учебного года

Парижские власти начали дезактивацию территорий вокруг собора Парижской Богоматери, уделив особое внимание школам, передаёт France 24. Как напоминает телеканал, во время пожара в соборе в апреле этого года выделилось огромное количества свинца, который осел на близлежащих улицах и домах.
Перед тем, как реставрировать, Нотр-Дам нужно сделать безопасным.
ФИЛИПП ВИЛЬНЁВ, главный архитектор собора Парижской Богоматери:Вот эта зона выглядит полностью целой, эта тоже, и эта. Нет ни трещинки, это обнадёживает.
От купола до пола, каждый уголок собора осматривают и изучают.
ФИЛИПП ВИЛЬНЁВ:Мы стараемся работать относительно быстро, но без спешки, чтобы гарантировать максимальную безопасность человеку и, конечно, зданию.
Работы по обеспечению безопасности здания немного задержались, но должны возобновиться 19 августа.
Ещё одна стройка Нотр-Дама — это очистка (окрестностей. — Ино ТВ) от загрязнений. Во время пожара на крыше собора 15 апреля в воздух в виде частиц попало несколько сотен тонн свинца. Снаружи здания и на соборной площади начались широкомасштабные работы по дезактивации, которые также затронут школы, расположенные вокруг Нотр-Дама. Эти мероприятия должны продлиться три недели, чтобы обеспечить безопасность детей, вернувшихся с каникул.
В партии «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, заявили, что будут поддерживать партию «Слуга народа» Владимира Зеленского, если это будет соответствовать их «идеологическим принципам». Об этом пишет «Украинская правда».
Число малых и средних предприятий в России в течение последнего года сократилось на 4%, до 5,7 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «Опоры России» и данные Федеральной налоговой службы.
Сирийская армия, наступающая на форпост боевиков в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, уничтожила трёх полевых командиров экстремистской группировки «Джейш аль-Ахрар», воюющих на стороне террористической организации «Джабхат ан-Нусра». Об этом информирует Al-Masdar.
Туристический поток из России в Грузию снизился минимум на 70%, но некоторые российские граждане продолжают самостоятельно приезжать в эту страну. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Полиция организовала проверку по факту конфликта в Анапе, в ходе которого один из посетителей напал на сотрудницу тира. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.
Альпинисту из Австралии во время подъёма на Эльбрус понадобилась помощь в связи с ухудшением состояния здоровья, российские спасатели эвакуировали его до поляны Азау. Об этом информирует управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посоветовал властям Китая пытаться разрешить ситуацию с протестующими в Гонконге «очень осторожно», отметив, что Оттава «чрезвычайно озабочена» обстановкой в регионе.
Ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.
Стали известны результаты проверки по факту массового отравления детей в поезде Анапа — Екатеринбург, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника уральского транспортного прокурора Елену Крымскую.
Прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.