TV5 Monde: «шпиль преткновения» — вокруг Нотр-Дама не утихают споры

Ответственные за реставрацию собора Парижской Богоматери не могут договориться о том, как восстанавливать рухнувший при пожаре шпиль, передаёт TV5 Monde. Главный архитектор, основываясь на международных актах, выступает за точное воссоздание утраченной части собора, в то время как президент Макрон и назначенные им люди хотят осовременить исторический памятник.

Нотр-Дам де Пари продолжает находиться в опасности — как и согласие в группе специалистов, ответственных за его восстановление. Так, в среду генерал Жан-Луи Жоржелен, которому президент республики поручил контролировать этот процесс, выделился своей решительной, можно сказать, очень воинственной речью перед депутатами.

ГЕНЕРАЛ ЖАН-ЛУИ ЖОРЖЕЛЕН, ответственный за реставрацию по приказу президента: Что касается главного архитектора, то я ему уже неоднократно объяснял и объясню ещё раз, что ему надо закрыть свой рот и что мы потихоньку продвигаемся, чтобы мы смогли спокойно выбрать лучший вариант для Нотр-Дама, для Парижа и для всего мира.

Предметом обсуждения здесь является ни много ни мало главный директор исторических памятников, ответственный за реконструкцию собора. С июня Филипп Вильнёв выступает за восстановление шпиля в изначальном виде: построенный в XIX веке, он полностью погиб во время пожара в апреле. Международные правила обязуют его восстановить.

ФИЛИПП ВИЛЬНЁВ, главный архитектор (интервью газете Le Figaro, 03.06.19): У нас есть точка отсчёта. При этом мы обязаны соблюдать Венецианскую хартию, по которой необходимо реставрировать исторические памятники в их последнем известном состоянии.

Проблема в том, что президент Макрон лично высказался в пользу современного подхода. А генерал, похоже, хочет, как и полагается, выполнить приказ. В конечном итоге может быть организован архитектурный конкурс или консультация. Выбор сделают в 2021 году.

Генерал Жоржелен утверждает, что хочет «успокоить суматоху». Филипп Вильнёв не прокомментировал ситуацию.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2019 года.