Euronews: впервые за 200 лет Нотр-Дам останется без Рождества

Впервые со времён Французской революции в соборе Парижской Богоматери не будет проводиться Рождественская месса. Как передаёт Euronews, после пожара, произошедшего в апреле, все богослужения были перенесены в другую церковь. Временное пристанище в одном из парижских храмов нашёл также и хор, певцам которого сегодня не хватает в полной мере знаменитой акустики любимого собора.

Впервые более чем за 200 лет со времён Французской революции в соборе Парижской Богоматери не будет проводиться Рождественская месса. Нотр-Дам только начал восстанавливаться после сильного пожара, произошедшего в апреле.

На протяжении всей истории знаменитый собор, которому уже 855 лет, был маяком надежды для верующих. Службы на Рождество не отменялись там даже во время Первой и Второй мировой войны, когда Париж был оккупирован нацистами.

«Преемницей» Нотр-Дама стала церковь Сен-Жермен Л'Оксерруа, куда перенесены все богослужения. Временное пристанище в одном из парижских храмов нашёл также и хор, певцам которого, по их словам, сейчас не хватает в полной мере знаменитой акустики любимого собора Парижской Богоматери.

АНРИ ШАЛЕ, руководитель хора собора Парижской Богоматери: Нам очень грустно оттого, что мы больше не в нашем втором доме Нотр-Дам. Но радует, что это всё временно.

Вскоре после пожара президент Франции Эммануэль Макрон пообещал завершить реконструкцию одного из главных символов Парижа в течение пяти лет и сделать его ещё прекраснее.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.