PR: польский эксперт предложил заменить сталинскую высотку в Варшаве памятником победы над большевиками

Польский политолог Матеуш Вирвич в беседе с Polskie Radio озвучил свою идею о том, чтобы снести в Варшаве Дворец культуры и возвести вместо него триумфальную арку или другой монумент в честь победы Польши в войне 1920 года. Однако эта победа, отмечает издание, до сих пор остаётся спорной темой для польского общества: люди правого толка гордятся ею, а левые, наоборот считают, что это позор польского государства.

«У меня есть такая идея: снести Дворец культуры и поставить здесь триумфальную арку или другое здание, которое соответствующим образом ознаменует 1920 год — это большое усилие, которое остановило большевиков в Польше перед агрессией против Европы», — сказал в беседе с Polskie Radio политолог Матеуш Вирвич.

Эксперт рассказал, что годовщину битвы за Варшаву следовало начать отмечать ещё в 1989 году после обретения Польшей независимости. Он также упомянул, что в начале 90-х годов были даже разговоры об идее празднования этого события и возникли различные идеи о том, каким образом это возможно сделать.

«Эти идеи постоянно имели место, но с ними постоянно боролись левые, коммунисты или посткоммунисты. Идея празднования Варшавской битвы всё ещё функционирует в общественном сознании левых как нечто очень плохое», — добавил обозреватель.

Он сказал, что победа над большевиками в 1920 году хорошо сочеталась с идеологией польского правого толка. А для левых она до сих пор связана с агрессией и авторитаризмом польского государства под руководством Юзефа Пилсудского.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своём Twitter написал: «Были решающие моменты в европейской и мировой истории. Варшавская битва 1920-го была одним из них. Поляки спасли свою родину и весь континент. Мы все в долгу перед ними. Без них не было бы ни нас, ни Европы, какой мы её знаем сегодня. Они заслуживают, чтобы мы почитали их».

«Это большой позор для всех нас — надо ударить себя за это в грудь, — что эта чудесная, могущественная битва, которая спасла Европу и Польшу от большевистской чумы, ушла в забвение. Своими словами премьер-министр Матеуш Моравецкий попадёт в немилость советских поляков, а это большая группа», — заявил в свою очередь публицист Марек Крол.

Он также сослался на опрос, согласно которому, 34% поляков категорически выступают против строительства такой триумфальной арки. «Мне кажется, что это число советских поляков — это широкая группа людей, которые ментально ещё являются детьми Польской Народной Республики», — резюмировал он.