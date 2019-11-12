Rzeczpospolita: в День независимости Польши Дуда вновь заявил о нежелании страны оказаться в сфере российского влияния

«Мы бы хотели, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает своё имперское лицо», эти слова президент Польши Анджей Дуда не так давно произнёс на встрече с Трампом в Белом доме и вновь повторил их в 101-ю годовщину независимости Польши. Как передаёт Rzeczpospolita, польский лидер подчеркнул, что страна не хочет быть в сфере российского влияния.

Великий праздник польского единства, великий праздник польского общества. Этими словами, сообщает Rzeczpospolita, президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал значение Дня независимости, который 11 ноября страна отмечает уже в 101-й раз.

Польский лидер сказал, что из борьбы за независимость, которая имела место 100 лет назад, можно сделать следующий вывод: поляки смогли её не только вновь обрести, но и сохранить.

«Те, кого мы сегодня называем отцами независимости, стояли вместе, и всё получилось, но именно потому, что мы были едины. И это единство, будучи гарантией безопасности и способностью защищать Польшу даже в самых сложных обстоятельствах, является большим историческим уроком для всех польских политиков последующих поколений, включая настоящее», — сказал президент.

Дуда также сослался на своё июньское заявление в рамках конференции в Белом доме. Тогда он рассказал об истории отношений с Россией. «Мы бы хотели, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает своё имперское лицо. И мы не хотим быть сфере российского влияния», — прокомментировал он.

«Я думаю, что правда о нашей истории широко распространилась по миру, потому что это как раз было то место, откуда информация передаётся на весь мир. И это был такой очень важный момент для меня, чтобы поговорить о нашей истории — что было важно для нас, что было ужасно для нас и, следовательно, почему у нас сегодня такая, а не другая точка зрения по многим вопросам, и почему мы сегодня так уязвимы в отношении определённых аспектов современных событий. Это обусловлено исторической точкой зрения. Следовательно, поэтому мы и ищем понимания среди наших союзников», — резюмировал польский лидер.