Gazeta.pl: Польша выучила «язык Трампа» и объявила ему о своём безоговорочном послушании

Трамп — это не политик, это бизнесмен на политической должности. И именно так он говорит с иностранными лидерами, включая польских, пишет польский журналист Лукаш Рогойш. Но при этом, объясняет он на портале gazeta.pl, Польша вместо того чтобы получать что-то взамен, лишь заявляет о своём безоговорочном послушании в отношении американского союзника, совершенно забыв про ЕС.

«В погоне за дружбой с Дядей Сэмом и его похлопыванием по плечу на дипломатических саммитах мы полностью потеряли инстинкт самосохранения во внешней политике. Последнее заявление Анджея Дуды в Нью-Йорке служит тому подтверждением», — пишет на портале gazeta.pl польский журналист Лукаш Рогойш.

«У нас практически нет таких тем, по которым у нас не было бы общей позиции. Я очень люблю слушать мнение президента Дональда Трампа по разным вопросам, связанных с большой мировой политикой», — заявил президент Польши в Нью-Йорке. Этими словами он ответил на вопрос о впечатлениях после получасового разговора тет-а-тет с американским президентом.

Конечно, можно бы было не обращать внимания на слова президента, списав их на выражение взаимной симпатии, если бы не ситуация, которая случилась во время сентябрьского визита вице-президента США Майка Пенса в Польшу. Вдруг Пенс заявил полякам, что с глубокой благодарностью США приняли отказ Польши от введения налога на цифровые услуги, который стал бы затруднением в торговых отношениях между двумя странами, рассказывает автор.

Более того, у президента Трампа, мягко говоря, сильно конфронтационный подход к ЕС. «Я думаю, что у нас есть много врагов. Я думаю, что Европейский союз является нашим врагом из-за своей торговой политики в отношении нас», — заявил глава США в июле 2018 года в интервью телевидению CBS News.

Год спустя во время саммита «семёрки» в Биаррице он обвинил ЕС в нечестной практике, в результате которой США на протяжении долгих лет теряют большие денежные суммы. Торговый обмен является яблоком раздора между США и ЕС с момента начала президентского срока Трампа. Администрация Белого дома считает, что двусторонние торговые договоры невыгодны для Америки. «ЕС на протяжении долгих лет использовал США в торговле (…) Вскоре это закончится!» — грозился в Twitter Трамп.

В отношениях с ЕС Трамп многократно затрагивал также тему безопасности, намекая на то, что США не намерены защищать Европу, раз большинство стран НАТО этого континента не выполняет своих обязательств — то есть не выделяет средства в размере 2% от своего ВВП на оборону, поясняет журналист.

С точки зрения Варшавы конфликт на линии США—ЕС должен вызывать беспокойство, ведь это два её самых важных союзника. К сожалению, ухудшение на протяжении последних лет отношений Варшавы с Брюсселем привели к тому, что вместо того чтобы сохранять по этому вопросу беспристрастность, Варшава явно встала на сторону Вашингтона. Таким образом, Варшава оказалась во власти США, которые под руководством Трампа остаются непредсказуемым и весьма капризным партнёром, сожалеет автор.

В конце концов, вопрос, непосредственно связанный с президентством Трампа, — неясные связи его администрации с Россией, с возможным вмешательством Кремля в президентские выборы. Также в историю войдёт российско-американский саммит в Хельсинки июля 2018 года. Это в финской столице Трамп на вопрос о вмешательстве Кремля в американские выборы, открыто встал на сторону Владимира Путина, вспоминает он.

Уже один российский вопрос должен быть для Польши достаточным предупреждением, чтобы во внешней политике не ставить только на Трампа. К этому можно добавить целый ряд расходящихся интересов между Польшей и Соединёнными Штатами. «Более того, имеет место специфический подход Трампа к политике, а в особенности к дипломатии. Трамп — это не политик, это бизнесмен на политической должности. И именно так он говорит с иностранными лидерами. Что-то за что-то. Сделка за сделку», — объясняет автор.

«Ведущим польским политикам потребовалось немало времени, чтобы понять эту специфику, и то, что Трамп говорит языком бизнеса, прибыли, потерь и реализованных интересов. К сожалению, когда и мы, в конце концов, научились говорить на этом языке, оказалось, что заявить на нём мы можем только о своём беспрекословном послушании», — резюмирует на портале gazeta.pl польский журналист Лукаш Рогойш.