Polityka: визит Пенса в Варшаву показал, что США не союзник, а скорее хозяин Польши

Польша — практически единственная страна в мире, которая безоговорочно выполняет все требования и прихоти США, становясь похожей на их раба, пишет польский журналист Цезары Кованда. В издании Polityka он рассказывает, что прибывший в Варшаву вместо Трампа вице-президент США Майк Пенс, должно быть, вернулся домой очень довольный: он освободил от налогов «американских цифровых гигантов» и запретил Польше сотрудничать с китайским концерном Huawei. Взамен Польша получила лишь словесную благодарность.

«Многие страны в мире считаются с мнением Соединённых Штатов, но немногие так охотно выполняют все ожидания Вашингтона. Визит вице-президента США Майка Пенса в Варшаву был для американцев успехом, также экономическим. Но для Польши — вовсе нет», — пишет в издании Polityka польский журналист Цезары Кованда.

То, что США защищают интересы своих компаний, известно давно. Их прекрасным меценатом выступает госпожа посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, которая уже с успехом пролоббировала фармацевтическую компанию Genentech и большого конкурента таксистов — компанию Uber. Сейчас в Польшу вместо Дональда Трампа прибыл Майк Пенс с конкретными требованиями. В Вашингтон он точно вернётся очень довольный. По крайней мере по двум причинам, рассказывает автор.

Майк Пенc не настолько прямолинейный и резкий, как его начальник, но и он не стал играть в дипломатические условности. Он прямо поблагодарил польское правительство за то, что оно отказалось от идеи введения цифрового налога, который прежде всего распространялся бы на американских гигантов, таких как Facebook или Alphabet — собственника Google. Таким образом, именно от вице-президента США поляки узнали, что их страна отказалась от идеи, которой ещё несколько месяцев назад хвалился премьер страны Матеуш Моравецкий и которая должна была приносить в польский бюджет около миллиарда злотых в год.

«Безоговорочная капитуляция состоялась без одного выстрела. Мы не Франция, которая, несмотря на угрозы американцев, ввела похожий налог, а президент Макрон смог даже временно убедить в своей правоте Трампа», — сожалеет польский журналист.

Насколько Facebook, Google и Amazon не должны больше беспокоиться на тему польских налогов, настолько визит Пенса оказался не особо удачным для китайского концерна Huawei. Польша и США подписали соглашение о создании безопасной сети 5G — то есть самой современной технологии передачи данных. Но на самом деле это вовсе не соглашение, а американская инструкция, которая предписывает Польше исключить из этого процесса компанию Huawei, которую Вашингтон считает врагом номер один. Польша сделала то, на что даже не решился самый главный союзник США — Великобритания, объясняет автор.

«Хорошо иметь союзников, нехорошо иметь хозяев. Мы выполняем все требования американцев, а что получаем взамен? Не более чем обещание безопасности, за которую и так будем платить мы, и вовсе не мало. Тем временем в международной политике надо знать свою цену. В этом на протяжении долгих лет нас убеждала партия «Право и справедливость», обвиняя предыдущие правительства в том, что они проводят в отношении иностранных партнёров «политику на коленях». Тем временем ситуация, в которой иностранный политик приезжает и объявляет о том, какие у нас будут налоги и с какими компаниями мы не можем сотрудничать, — это рабское отношение», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Цезары Кованда.