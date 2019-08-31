Дуда: Польша выставит Германии счёт за преступления нацизма

Президент Польши Анджей Дуда убеждён, что компенсация ущерба, нанесённого его стране во время Второй мировой, это моральный долг Германии. В интервью Bild он напомнил, что нацисты убили шесть миллионов польских граждан и разрушили все города. Но на этом страдания Польши не закончились: потом её «оккупировал» Советский союз и она стала «заложником коммунизма», рассказал глава государства.

Для Германии выплата репараций Польше — это «вопрос ответственности и морали», заявил в интервью Bild польский президент Анджей Дуда. По его словам, война нанесла его стране огромный ущерб, который не был компенсирован, поэтому Варшава намерена «выставить Берлину счёт».

Глава государства напомнил, что Польша потеряла в войне шесть миллионов своих граждан, а её города превратились в руины. В 1939 году страна экономически процветала, но из-за действий нацистского лидера Адольфа Гитлера «оказалась на дне»: «Это коснулось каждой семьи в Польше, каждая семья потеряла родственников. Не только солдат или партизан. Большинство из них были ни в чём неповинные мирные граждане, убитые во время зачисток, расстрелов, в гетто или концентрационных лагерях. Мы этого никогда не забудем».

И после войны Польша не стала по-настоящему свободной, продолжил Дуда: «Советский союз, который на нас сначала напал, а потом «освободил», оккупировал большие территории на востоке Польши. Миллионы поляков лишились домов, родины, были изгнаны на Запад — это травма и по сей день не даёт семьям покоя».

«Мы стали государством-сателлитом Советской империи, заложниками коммунизма — хотя мы всегда храбро сражались на стороне добра. Во время войны правительство и элиты Польши не вступали ни в какие коллаборации ни с Гитлером, ни со Сталиным. Но нас всё равно жестоко наказали. Членов повстанческой армии, которые сражались за по-настоящему свободную Польшу, коммунистический режим преследовал, сажал в тюрьмы и казнил вплоть до 60-ых годов, — рассказал Дуда. — Для Польши мировая война и её последствия закончились только в 1989 году. Сегодня я абсолютно искренне могу сказать: Польша свободна. Мы всегда помнили о произошедшем. Но Германия и Польша пришли к полному примирению».

С Россией же отношения до сих пор носят напряжённый характер и наладить их невозможно, пока Россия не признает, что нападение на Польшу в сентябре 1939 года было «актом агрессии», настаивает глава государства: «Правда в том, что Красная армия вошла в Польшу уже 17 сентября 1939 года, будучи главным союзником нацистской Германии. В пакте Молотова-Риббентропа Гитлер и Сталин договорились об уничтожении Польши. А Россия до сих пор ведёт себя так, как будто ничего об этом не знает».

«Отношения между людьми в России и Польше очень хорошие, — продолжил президент. — Проблемы же у нас с той агрессивной политикой, которую постоянно проводит путинское правительство. С нападениями на Грузию в 2008 году, с нападениями на Украину в 2014, аннексией Крыма*. Многие на Западе забыли слова нашего бывшего президента Леха Качиньского, которые он произнёс в 2008 году. «Если Россия вернётся к империализму, — сказал он тогда, — то после Грузии будет Украина и Прибалтика, а в заключении, возможно, моя Родина Польша». Тогда это было предупреждение. Сегодня же мы знаем, что это было предсказание. Это доказывает расширение российских военных объектов в балтийском регионе и Калининграде. А также та жестокая роль, которую Россия играет в сирийской войне. Содружество наций должно положить конец этой агрессивной политике! С помощью мирных средств дипломатии, а также жёсткой и решительной политики в отношении России».

В связи с этим он потребовал от Германии, чтобы она остановила реализацию проекта «Северный поток — 2». «Этот проект опасен для европейского газового рынка. Он нарушает баланс в ЕС, а также подрывает интересы Польши, Украины, Словакии и всей Средней Европы. Германия не должна этого допустить», — подчеркнул Дуда.

Также Дуда приветствует расширение немецкого военного присутствия в своей стране и создание не только Форта Трампа но и Форта Меркель: «Однако очевидно также и то, что армия США — самая сильна в мире. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы американские солдаты были на нашей стороне, в нашей стране. Размещение в Польше американских войск на постоянной основе укрепит безопасность всей Европы, в том числе и Германии». Он вспомнил о том, как в 1939 году Франция и Великобритания бросили Польшу «истекать кровью», хотя подписали договор о взаимной военной помощи: «Поэтому и сегодня мы хотим, что наши партнёры по альянсу были настроены серьёзно, а также держали слово. И не сбегали».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).