Немецкий историк: польским политикам удобно выставлять свою страну жертвой Германии

Отношениям Германии и Польши нужен новый прорыв, считает историк Немецкого института по изучению Польши в Дармштадте Петер Оливер Лёв. В интервью телеканалу ZDF он отметил, что польские политики любят подчёркивать жертвенную роль своей страны и создавать преступный образ Германии в глазах мирового сообщества. Так, правительство Польши избегает обвинений в частичной ответственности за войну и создаёт впечатление борьбы за место своей страны на международной арене.

Отношения между Германией и Польшей сейчас осложнены, в том числе требованиями репараций, поэтому обеим странам необходим «новый прорыв в отношениях», считает историк Немецкого института по изучению Польши в Дармштадте и его глава с 1 октября Петер Оливер Лёв.

80 лет назад, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу и начала Вторую мировую войну. В первый день этой войны Польша пострадала от чудовищного преступления Германии, рассказал историк в интервью немецкому телеканалу ZDF. По его мнению, этот день должен быть днём памяти.

В то же время требования репараций из Варшавы Лёв считает мотивированными внутренней политикой страны: «Антинемецкую неприязнь в Польше легко активизировать». Заодно для избирателей должно создаться впечатление, будто правительство бьётся за место Польши в мире и «поднимает её с колен» — такой была одна из формулировок в последней предвыборной борьбе.

Однако все серьёзные исследователи приходят к выводу, что вопрос о репарациях решён и закрыт, подчёркивает немецкий историк. «Нет никаких механизмов, чтобы принудить Германию к уплате. Речь идёт, в первую очередь, о создании настроений — а также о том, чтобы ясно подчеркнуть роль Польши как жертвы и роль Германии как преступника в глазах мировой общественности», — заявил Лёв в интервью ZDF. Согласно его пояснению, некоторые части польского общества опасаются, что Германия может уйти от ответственности или, ещё хуже, объявить Польшу отчасти виновной в войне и её преступлениях.

Впрочем, в Германии действительно мало говорят о страданиях Польши во Второй мировой войне, признал историк. Память о многих миллионах жертв в Польше, в том числе евреев, должна быть укреплена в сознании немцев. Для этого необходим не только памятник, но и, в первую очередь, непрерывная работа в образовательной сфере.

Сейчас отношения Германии и Польши омрачены ещё одной темой, рассказал Лёв. С газопроводом «Северный поток — 2» связан «широко распространённый в Польше и других странах региона страх по поводу того, что Германия и Россия могут снова, как и в 1939 году, договориться за их спинами».

Другую сложную тему представляет собой ситуация с беженцами. Это было особенно заметно в 2015—2016 годах: с тех пор в польских СМИ Германия выглядит распадающейся, отошедшей от христианства страной без армии, находящейся в лапах левых либералов, сторонников ЛГБТ и экологических движений.

Также ведутся споры о правовом статусе поляков, проживающих в Германии. Некоторые польские политики хотят, чтобы их соотечественников в Германии признали национальным меньшинством.

В наши дни отношения между двумя государствами нередко становятся инструментом политики, подчёркивает будущий глава Немецкого института по изучению Польши в Дармштадте. Он подразумевает такие темы, как требования о репарациях и вопрос о признании национального меньшинства.

«Постоянно представляя Польшу как жертву немецкой дискриминации, можно создавать политические настроения и обвинять Германию в неправильном поведении», — отмечает историк. Такой подход находит отклик у части населения и не требует больших затрат, потому что Варшава знает, что Германия по историческим причинам никогда не ответит аналогичными упрёками, уверен Петер Оливер Лёв.

Между тем, есть немало сфер, в которых отношения Польши и Германии процветают. Это касается общественных, экономических и культурных контактов. В Германии проживают более 2 млн человек из Польши. Правда, они мало знают друг о друге, а их знания ограничиваются памятью о событиях Второй мировой войны. В этом смысле необходимо ещё многое сделать, подчеркнул историк в интервью ZDF.

«Я думаю, нам нужен новый прорыв в отношениях», — отметил он. Несмотря на множество партнёрских программ между городами, школьный обмен и молодёжные программы, необходимо предпринимать больше усилий для того, чтобы роль Польши для Германии и её истории укоренилась в сознании немцев, призвал Лёв в беседе с журналистом ZDF.