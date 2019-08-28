«Отсталая и враждебная»: Welt рассказала, что думает немецкий турист по поводу Польши

Несмотря на свою близость к Германии, Польша не пользуется популярностью среди отдыхающих из соседней страны, пишет немецкая газета Die Welt. Свою роль тут играют старые предрассудки: как и другие государства Восточной Европы, Польша видится многим немцам отсталой и враждебной к иностранцам. Особенно сильны эти предубеждения среди тех, кто никогда там не был, отмечает издание.

Многие немцы считают Восточную Европу враждебной к чужакам и отсталой — как минимум, с начала кризиса с беженцами, пишет немецкая газета Die Welt. Особенно это касается Польши с её правительством, возглавляемым партией «Право и справедливость». При этом большинство немцев даже никогда там не бывали, отмечает автор статьи Филипп Фритц.

Варшава — непростой город. Многих туристов он не очаровывает сразу: центра города здесь, по сути, нет, улицы широкие, много высоток. Однако те, кто проводит в польской столице больше времени, часто оказываются в восторге. Туристов привлекает большой выбор хороших и приемлемых по ценам ресторанов и многочисленные исторические музеи. За последние годы число туристов из Германии увеличилось. В 2017 году туристическое ведомство в Варшаве насчитало 228 тыс. посетителей города из Германии. По данным статистики, за тот же период всю страну посетило 2,8 млн немецких туристов. Особенно популярным среди них стало побережье Балтийского моря.

Тем не менее Польша так и не стала страной, в которую отдыхающие из Германии едут особенно охотно — несмотря на её близкое географическое расположение, наличие развитых транспортных путей, впечатляющую природу и культурные богатства. Немцы предпочитают проехать подальше и потратить побольше ради того, чтобы отдохнуть на юге Европы: в 2017 году, например, вчетверо больше жителей Германии посетили Испанию или Италию (по 11 млн человек), чем Польшу.

Несмотря на рост туризма, Польша по-прежнему далека от того, чтобы примкнуть к этим странам, отмечает немецкая газета. Но и в другие страны Восточной Европы немцы путешествовать не любят. В 2017 году число немецких туристов в Венгрии составляло 728 тыс. человек, а в Румынии — 742 тыс. человек. Туроператоры гадают, почему так происходит. По их мнению, существенную роль здесь играют предрассудки — в особенности в отношении Польши. Именно из-за них многие немцы даже не рассматривают вариант поездки в соседнюю Польшу.

С тех пор как на выборах 2015 года победила консервативная партия «Право и справедливость», образ Польши в глазах немцев значительно изменился не в лучшую сторону, напоминает издание. «Враждебная к беженцам и гомофобная риторика правительственной партии», а также громкие требования репараций за Вторую мировую войну отпугивают потенциальных гостей из Германии, пишет Die Welt.

Приближённое к правительству общество однажды вывесило в Варшаве плакаты, призывающие немецких туристов заплатить за военные преступления. В то же время опасения неприязненного отношения к немцам и старые предрассудки об «отсталом востоке» зачастую не оправдываются на практике: немцы, съездившие на отдых в Польшу, возвращаются приятно удивлёнными и рассказывают о чистоте, гостеприимстве и хорошей организации в туристической отрасли.

По словам руководителя польской туристической фирмы Карстена Вольфа, у немцев сохранились старые предрассудки относительно Польши: «Многие немцы связывают Восточную Европу с нищетой, меньшей цивилизованностью, известным беспорядком».

Среди молодёжи предубеждение к Польше не столь велико, однако это ещё не означает интереса к стране, отмечает немецкая газета. Молодые немцы предпочитают поехать во Францию, а не в Польшу. Многие немцы вообще никогда не были в Польше, даже если они живут всего в 80 км от границы.

В то же время немцы из восточных земель Германии с удовольствием ездят на польское побережье Балтийского моря. В пользу таких поездок говорит возможность добраться туда на машине всего за несколько часов. На протяжении долгого времени свою роль играли также низкие цены в гостиницах, однако сейчас ситуация меняется. За последние годы доходы в Польше заметно выросли, а цены на продукты в супермаркетах, алкоголь или кофе подчас даже выше, чем в Германии. Польша — недешёвая страна, подчёркивает автор статьи.

Что касается Варшавы, в среднем туда приезжает едва ли больше туристов из Германии, чем из США — и это притом что американцам приходится преодолевать для этого намного более значительные расстояния. Так что до того, чтобы стать новой Италией, Польше придётся ждать ещё долго, заключает Die Welt.