Польский премьер: Германия не нахлебник, но её обязательства перед НАТО не выполняются

Премьер-министр Польши в резких выражениях раскритиковал недостаточно высокие расходы Германии на оборону, сообщает газета Die Welt. В беседе с немецкими СМИ Матеуш Моравецкий отметил, что, конечно, не назвал бы Германию «нахлебником», однако Берлин не выполняет своих обязательств перед НАТО и должен как можно скорее повысить свой военный бюджет.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал Германию за её расходы на оборону, пишет немецкая газета Die Welt. «Я бы не сказал, что Германия — нахлебник, но её вклад не соответствует её обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону», — заявил Моравецкий в беседе с журналистами немецкой медийной группы Funke.

Страны НАТО обязались тратить на оборону не менее 2% ВВП, и этого правила должны придерживаться все, считает польский премьер.

Как напоминает издание, в 2014 году НАТО приняло решение, что к 2024 году каждое государство в составе альянса должно приблизиться к цели выделения 2% ВВП на оборонные расходы. Германия в этой сфере сильно отстаёт от целей НАТО, несмотря на повышение требуемой суммы до 1,36% ВВП.

Правительство в Берлине намерено достичь показателя 1,5% к 2024 году, однако среднесрочное финансовое планирование вызывает сомнения в том, что это стремление удастся реализовать. По нынешним планам Германии, к 2023 году страна должна выделять на оборону 1,24% ВВП.

Моравецкий высказался за размещение дополнительных американских подразделений в Польше, подчеркнув, что американское присутствие в Германии при этом не должно быть ослаблено. С его точки зрения, это не вопрос выбора, какому государству достанется больше американских военнослужащих. «Нам нужна база НАТО в Рамштайне — и нам нужна новая долговременная база в Польше», — убеждён польский дипломат.

США хотят дополнительно направить в Польшу не менее тысячи военнослужащих и обдумывают возможность их перевода туда из Германии. Американский посол в Берлине Ричард Гренелл недавно поднял эту тему в связи с недостаточными военными расходами Германии.

В то же время Моравецкий подчеркнул, что его страна не примет участия в военной миссии по охране судоходства в Персидском заливе под руководством США. «Нашу позицию тут неверно интерпретировали, — отметил премьер-министр Польши. — Мы вели переговоры, но ни в коем случае не согласились участвовать в миссии США Sentinel в Персидском заливе отправкой войск или иным способом. Этого не произойдёт».

В свою очередь, польский министр иностранных дел Яцек Чапутович недавно заявил: «Какая-то польская поддержка американских и британских усилий возможна». Впрочем, он не уточнял, к какой форме поддержки стремится, заключает Die Welt.