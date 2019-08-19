Die Welt: Польша жалуется на дискриминацию со стороны Германии в вопросе репараций

Репарационные выплаты Германии польской стороне «минимальны», несмотря на то что Польша особенно сильно пострадала от нацистской оккупации, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича. Согласно подсчётам польской стороны, ущерб, нанесённый нацистской Германией, составляет около €800 млрд: в ФРГ же считают, что вопрос с репарациями закрыт.
Незадолго до 80-летия с момента начала Второй мировой войны Польша заявила об откровенной дискриминации со стороны Германии в вопросе послевоенных репараций, пишет Die Welt. Об ущемлении польских интересов рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович.
По словам польского министра, доля репарационных выплат Варшаве была «минимальной», несмотря на то что Польша особенно сильно пострадала от нацистской оккупации. «Есть страны, которые потеряли куда меньше, но получили более объёмную компенсацию. Разве это правильно?» — приводит издание слова Чапутовича.
Как отмечает Die Welt, Польша понесла самые большие потери во Второй мировой войне относительно размера населения. Кроме того, стране были причинены значительные разрушения: к примеру, Варшаву практически полностью сровняли с землёй. Согласно последним подсчётам польской стороны, ущерб, нанесённый Германией Польше, составляет около €800 млрд.
В то же время Берлин считает вопрос польских репараций закрытым, отмечает издание. В недавно опубликованном экспертами бундестага документе говорится, что Германия больше не должна выплачивать Польше компенсации.
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