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Euronews: в годовщину Варшавского восстания Германия напомнила полякам, что вопрос репараций «закрыт»
Глава МИД Германии Хайко Маас впервые за последние 15 лет прибыл на памятные мероприятия в честь годовщины Варшавского восстания. Немецкий министр подчеркнул, что Германия чувствует «моральную ответственность» за военные преступления, однако вопрос репараций для Берлина «закрыт», передаёт Euronews.

В Польше проходят памятные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Варшавского восстания, которое началось 1 августа 1944 года и длилось около двух месяцев. Впервые за последние 15 лет в торжественной церемонии примет участие член правительства Германии. В среду в столицу Польши прибыл министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

В боях против немецких оккупантов погибли свыше 10 тысяч повстанцев, 17 тысяч попали в плен. Говорит участница сражений:

ЖЕНЩИНА: Мне тогда только исполнилось 18 лет, а моей сестре — 15, но она была выше меня на голову. Я сказала маме: «Я присоединюсь к восстанию». А она ответила: «Ты будешь во имя Бога и Отечества сражаться за свою родину, и это замечательно».
На совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия чувствует моральную ответственность за преступления Второй мировой войны, но считает вопрос военных репараций Польше «закрытым».

В 1953 году Польша официально отказалась от выплат. Но этот вопрос в стране начал обсуждаться в прошлом году. В польском парламенте ущерб оценили почти в триллион долларов.

Дата выхода в эфир 31 июля 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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