Euronews: в годовщину Варшавского восстания Германия напомнила полякам, что вопрос репараций «закрыт»

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12:56 СМИ: «Химки» могут подписать игрока «Голден Стэйта» Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта со шведским баскетболистом Йонасом Жеребко.

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