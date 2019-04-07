Bild: официальные требования репараций от Варшавы Берлин сочтёт «шагом за красную черту»

Германия должна искупить свою вину перед Польшей и выплатить ей €800 млрд репараций за Вторую мировую войну, пишет Bild, ссылаясь на мнение депутата польского парламента Януша Шевчака. Как отмечает издание, если Польша предъявит Германии официальные правительственные требования, то это выведет спор новый уровень: для Берлина это может стать «шагом за красную черту», способным ухудшить и без того напряженные отношения между двумя странами.

Согласно результатам экспертного анализа, Германия должна выплатить Польше €800 млрд репараций за Вторую мировую войну, пишет Bild со ссылкой на заявление депутата от правящей польской партии «Право и справедливость» Януша Шевчака.

По словам Шевчака, «стыдно, что теме последствий истребления польских граждан и эксплуатации немцами польской экономики не уделяется должного внимания». Издание напоминает, что с момента своего прихода к власти партия «Право и справедливость» регулярно озвучивает своё требование репараций со стороны Германии: в 2017 году был создан посвящённый этой теме парламентский комитет.

Ещё один депутат от партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик раннее заявил, что спор о репарациях является спором, затрагивающим основы ЕС, а также отметил, что нынешний высокий уровень жизни в Германии стал возможен, в том числе, за счёт ограбления и эксплуатации Польши. Его коллега Шевчак добавил, что Европарламент должен оказать давление на Германию, чтобы побудить её к выплатам.

Как отмечает Bild, у вопроса есть не только финансовая сторона: как сказал Шевчак, «пока Германия не искупит свою вину перед Польшей, ей стоит осторожнее критиковать законность действий польского правительства». Речь идёт о спорной польской судебной реформе: Варшава считает, что Берлин пытается воспрепятствовать её реализации.

Издание напоминает, что предыдущее польское правительство игнорировало репарационные требования — в том числе потому, что Польше в 1945 году достался ряд восточных немецких земель. Однако, «Право и справедливость» настаивает на том, что тогда Польша была страной-сателлитом СССР.

Bild считает, что если Польша предъявит Берлину официальные правительственные требования, это выведет проблему на принципиально новый уровень. Для Германии подобное решение может стать «шагом за красную линию», который осложнит и без того напряжённые отношения между двумя странами. При этом население Польши не очень активно откликается на призывы своих политиков: петицию с просьбой Дональду Трампу поддержать требования Польши в адрес Германии и России, подписало всего 7019 человек при необходимых 100 000 подписях.