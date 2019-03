New American: поляки требуют репараций от Германии и России и уповают на помощь Трампа

Патриотическое польское «Движение 11 ноября» призывает президента США Дональда Трампа помочь их стране добиться репараций от Германии и России, сообщает New American. При этом в движении отмечают, что взысканные деньги могут быть направлены на закупку вооружения, которое помогло бы Польше в противодействии «имперским планам» двух стран.

Польские активисты создали петицию, пытаясь добиться от президента США Дональда Трампа помощи в получении репараций по итогам Второй мировой войны от Германии и России, которые «буквально уничтожили и поработили нацию во время войны и после её окончания», пишет New American.



При этом издание отмечает, что польское правительство поддержало подобную инициативу, однако в Москве и Берлине высказываются против неё.



New American напоминает об «ужасающей» истории войны, когда немецкий фюрер Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин заключили договор о ненападении, к которому прилагался дополнительный протокол о разграничении интересов в Восточной Европе. Это привело не только к «беспрецедентным разрушениям», но и к гибели миллионов невинных польских граждан.



В послевоенные годы под надзором США большинство стран, пострадавших от действий Гитлера, уже получили репарации, которые в общей сложности составили $90 млрд. Однако «поляки, чья нация была уничтожена и оставлена под советским рабством», получили пока только $2 млрд. Парламент страны даже создал специальную комиссию, которая призвана определить размер немецких репараций.



При этом инициаторы создания петиции, которая с 18 февраля набрала уже около шести с половиной тысяч подписей, члены польского патриотического «Движения 11 ноября», именно в США видят «гаранта послевоенных соглашений».



«Достижение подобной исторической справедливости важно по моральным и историческим причинам. Более того, это играет ключевую роль в становлении Польши в качестве надёжного союзника Соединённых Штатов перед лицом угрозы, которая возникает в Европе и Азии — новой Империи зла», — приводит New American отрывок из текста петиции.



Кроме того, в движении полагают, что взыскание репараций необходимо для подавления «империалистских планов Германии и России». Предполагается, что Польша может направить средства на закупку военного оборудования, прежде всего из США, что позволит стране помочь в предотвращении возможной третьей мировой войны.



При этом, по мнению одного из лидеров движения пастора Павла Чоэцки, немецкий канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин пытаются создать Евразию, и только сильная Польша может этому помешать.



В самой Германии пока никак не отреагировали на подобную инициативу, однако вновь отметили, что готовы выполнять свои обязательства «с моральной и финансовой точки зрения».



«Германия выплатила значительные репарации за общий ущерб от войны, в том числе Польше, и всё ещё выплачивает существенные компенсации за преступления нацистов», — заявила Меркель.



Вместе с тем New American отмечает, что немецкие «эксперты по правовым вопросам» в парламенте заявляют, что Польша не имеет права требовать компенсаций от Германии.



По подсчётам польского бюро военных репараций в 1945 — 47 годах в пересчёте с учётом инфляции только один Берлин обязан выплатить Варшаве около $886 млрд.