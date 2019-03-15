Tagesspiegel: Германия напрасно не празднует с союзниками юбилей расширения НАТО

20 лет назад Европа стала более мирной и стабильной благодаря расширению НАТО на восток, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Польша, Чехия и Венгрия празднуют юбилей, тогда как Германия его игнорирует, и это свидетельствует не в её пользу. По версии издания, немцы создают трудности своим союзникам, не желая в полной мере признавать, что «агрессивное поведение» Москвы — результат её собственных решений, а не ошибок Запада.

На этой неделе было бы что отметить: 20 лет назад Европа стала более мирной и стабильной, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. По версии издания, это произошло с приёмом Польши, Чехии и Венгрии в НАТО.

В середине марта 1999 года новая архитектура безопасности после падения Берлинской стены обрела форму. Пятью годами позже, в 2004 году, в альянс вступили ещё семь государств, произошло расширение ЕС на восток. Особенно от этого выиграли жители Центральной Европы, которые до этого против воли состояли в восточном блоке и наконец-то смогли осуществить своё право на самоопределение, подчёркивает автор статьи Кристоф фон Маршалл.

Это коснулось и Германии. Десятилетия, на протяжении которых страна являлась пограничным государством альянса на востоке, остались позади. С тех пор Германия, впервые за столетия, оказалась окружена союзниками, уверяет издание.

Польша, Чехия и Венгрия празднуют этот «счастливый поворот в их истории», однако «Германия игнорирует юбилей», отмечает немецкая газета. Это не свидетельствует ни о чём хорошем, если говорить о состояния духа государства в сердце Европы, уверен автор статьи. В политике безопасности царит вызывающее беспокойство отсутствие ориентиров, пишет Der Tagesspiegel. Европа хочет получить стратегическую автономию от США, но не хочет тратить деньги, необходимые для того, чтобы Европа могла сама защитить себя. При этом в Германии считается нормальным, что западные союзники рискуют своими жизнями, чтобы защищать немцев, однако сами немцы не спешат гарантировать такое же проявление солидарности своим союзникам к востоку от их границ.

Автору статьи всё это напоминает новое недовольство повесткой 2010 года: все знают, что именно тогда был заложен фундамент для продолжительного роста экономики и что благодаря реформам того времени Германия благополучно преодолела финансовый кризис, — но многие всё равно не прочь побрюзжать и выразить своё недовольство.

Довод против того, чтобы считать «открытие» НАТО фундаментом нового миропорядка в Европе, очевиден — это продолжающиеся конфликты с Россией, отмечается в статье. Однако попробуйте доказать, что, оглядываясь назад, расширение НАТО было ошибкой, предлагает немецкий журналист. С его точки зрения, у Европы тогда не было других вариантов: не укоренившись в НАТО и ЕС, государства между Германией и Россией оказались бы без твёрдой опоры в «промежуточной Европе», считает Кристоф фон Маршалл. История показывает, что это привело бы к появлению новых опасностей.

Михаил Горбачёв, который тогда стоял во главе России, это понимал и видел в Германии в составе НАТО меньше рисков, чем в Германии, которая не входит в альянс. В 1990 году он согласился с тем, что каждая страна имеет право на свободный выбор союза. Утверждение о том, что западные политики пообещали России, что НАТО никогда не будет расширяться на восток, корреспондент издания называет мифом, отмечая, что именно этот миф стал основанием для «агрессивного поведения Москвы».

По версии Der Tagesspiegel, достаточно бросить один взгляд на карту конфликтов в Европе, чтобы убедиться в обратном: там, где НАТО, царит мир, там, где его нет, — угроза войны. У Грузии и Украины в 2008 году не было перспектив на вступление в альянс, и теперь там находятся «российские оккупационные войска», уверяет немецкая газета. Напротив, новые члены НАТО от стран Балтии до Болгарии стабильны в том, что касается политики безопасности. «Нарушающее мир поведение Москвы — не продукт ошибок Запада. Это решения России», — подчёркивает Кристоф фон Маршалл.

Именно поэтому Европарламент большинством голосов решил не считать Россию партнёром и сотрудничать с ней только по отдельным пунктам, настаивает издание. Но и тут немцы создают трудности. Однако что говорит в пользу того, что их суждение более надёжно, чем позиция большинства других европейцев? Над этим риторическим вопросом Der Tagesspiegel предлагает задуматься своим читателям.