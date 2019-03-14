MSNBC: Москва собирается повлиять на выборы в европейский парламент

Россия, скорее всего, попытается вмешаться в предстоящие выборы Европейского парламента, утверждает MSNBC со ссылкой на данные эстонской разведки. Как уверяет американский канал, Москва продолжит распространять своё влияние и намерена готовиться к вооружённому конфликту с НАТО.

В распоряжении NBS News оказалось эксклюзивное превью ежегодного доклада об оценке угрозы от эстонской службы внешней разведки. В нём идёт речь о том, что Россия, скорее всего, попытается вмешаться в предстоящие выборы Европейского парламента. К тому же Москва, как ожидается, продолжит активную разведку и распространение своего влияния против Запада, а также не перестанет готовиться к вооружённому конфликту с НАТО. И это только некоторые аспекты доклада.

Сейчас к нам присоединяется автор этого эксклюзивного материала, корреспондент по военным проблемам и делам национальной безопасности Кортни Кьюб. Рады, что вы пришли. Что ещё вы узнали? И насколько это серьёзно, ведь мы всё ещё пытаемся выяснить, что же случилось на наших последних выборах.

КОРТНИ КЬЮБ, корреспондент NBC News: Я хочу сказать, нечто подобное мы много раз слышали о России на протяжении последнего времени. Они работают над операциями и кампаниями по распространению своего влияния, в основном в интернете, пытаются привлечь людей, чтобы продвигать Россию, или же работать против кого бы то ни было из их противников. Но что особенно интересно в данном случае, так это соседский взгляд на ситуацию, из Эстонии. Для Эстонии, конечно, самая большая угроза — Россия. Поэтому большинство их спецопераций сфокусированы на том, чем занимается Россия.

Одна из вещей, которую им удалось узнать, это то, что Россия, скорее всего, попытается повлиять на парламентские выборы ЕС в мае и вмешаться в них. Важно понимать, что это может иметь ужасные последствия для Европы. Сначала для Европы, а потом и для всего мира. Это выборы на пятилетний срок. Оценка ситуации показывает, что Россия попытается оказать воздействие на самых влиятельных стран — представителей Европейского парламента, таких как Италия, Германия. Как они это сделают? Примерно так же, как они сделали это на выборах президента США. Они используют кампании по распространению своего влияния, методы информационной войны и другие подобные средства.

ДЖЕРЕМИ БАШ, аналитик NBC News по проблемам национальной безопасности: Кортни, я думаю, что этот доклад отражает то, что мы уже наблюдали в Соединённых Штатах. Главный инструмент российской международной политики — гибридная война. Так, они помешаны на противостоянии. Они намерены соединять военную мощь с дипломатией, разведкой, кибератаками, с попытками проникнуть через границу, не нарушая ограничений и не провоцируя военный ответ со стороны Запада. У меня есть один вопрос к вам: следит ли за этим Пентагон? Насколько я знаю, это часть доктрины Пентагона, но видите ли вы это в бюджетном плане на 2020 год, представленном на этой неделе?

КОРТНИ КЬЮБ: Да, бюджет Пентагона действительно сфокусирован на стратегии национальной обороны. А в ней, в свою очередь, делается акцент на Россию и Китай как на главных, равных по мощи соперниках. Поэтому мы видим, что в этом году бюджет Пентагона будет увеличен с 685 до 718 миллиардов. Я предполагаю, что его утвердят.

В докладе также немного упоминается о военных учениях, на которых Россия сейчас сосредоточена. Пентагон обращает на это пристальное внимание, особенно если речь идёт об укреплении США в Европе, размещении там американских военных объектов. И вещь, которая беспокоит нас, — это то, что Россия увеличила свою активность на западе страны, ближе к границам Эстонии и Белоруссии. Это не то, чему мы уделяем много внимания в США, но существует много опасений, касающихся того, что Россия, Владимир Путин попытается повлиять на Белоруссию, а потом и вовсе решит её захватить, вернуть в лоно России-матушки.

КЭТТИ КЭЙ, ведущая американской студии BBC World News: Президент Макрон во Франции уже предупреждал об этом: на этих важнейших европейских выборах следует ожидать появления дезинформации. Там мы ожидаем увидеть всплеск популизма, особенно от ультраправых в некоторых из стран Европы. Однако, Джереми, насколько лучше мы стали со времени выборов 2016 года и тех событий, а также, в какой-то степени, и брексита? Я имею в виду в отслеживании и регулировании процессов в социальных сетях.

ДЖЕРЕМИ БАШ: Я думаю, что это основной приоритет наших спецслужб и военных. Единственное, о чём я переживаю, так это то, что, глядя на сегодняшний бюджет, можно заметить: мы урезаем бюджет Госдепартамента на 24 процента, а вместе с ним и финансирование дипломатии. Так мы никогда не добьёмся ограничения и сдерживания России и усиления нашего союза с другими членами блока НАТО. Если будем урезать финансирование дипломатии. Это как раз то, о чём также говорили Дэвид и другие.

Дата выхода в эфир 12 марта 2019 года.