Euronews: живопись хрюшки из ЮАР заинтересовала ценителей искусства

Живописные полотна «в стиле абстрактного экспрессионизма», которые рисует южноафриканская свинья Хрюкассо, уже завоевали себе поклонников во всём мире. Её персональную выставку планируют отправить в тур по Европе, а цена картин хрюшки сейчас доходит до нескольких тысяч долларов, передаёт Euronews.
Отдохнула в луже — и за мольберт: южноафриканская свинья по имени Хрюкассо (Pigcasso) обнаружила в себе недюжинный талант. У художницы уже есть поклонники и персональная выставка, которую планируют отправить в тур по Европе.
Цена полотен в стиле абстрактного экспрессионизма может доходить до нескольких тысяч долларов. Деньги отдают на благотворительность, а небольшая часть идёт на угощение для художницы.
По словам хозяйки, талант проявился неожиданно: ещё поросёнком из множества игрушек Хрюкассо выбрала кисточку. Тогда ей дали бумагу и краски — и понеслось.
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