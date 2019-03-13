Euronews: живопись хрюшки из ЮАР заинтересовала ценителей искусства

Живописные полотна «в стиле абстрактного экспрессионизма», которые рисует южноафриканская свинья Хрюкассо, уже завоевали себе поклонников во всём мире. Её персональную выставку планируют отправить в тур по Европе, а цена картин хрюшки сейчас доходит до нескольких тысяч долларов, передаёт Euronews.

Отдохнула в луже — и за мольберт: южноафриканская свинья по имени Хрюкассо (Pigcasso) обнаружила в себе недюжинный талант. У художницы уже есть поклонники и персональная выставка, которую планируют отправить в тур по Европе.

Цена полотен в стиле абстрактного экспрессионизма может доходить до нескольких тысяч долларов. Деньги отдают на благотворительность, а небольшая часть идёт на угощение для художницы.

По словам хозяйки, талант проявился неожиданно: ещё поросёнком из множества игрушек Хрюкассо выбрала кисточку. Тогда ей дали бумагу и краски — и понеслось.

Дата публикации 12 марта 2019 года.