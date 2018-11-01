Tagesspiegel: требуя репараций, Польша не должна забывать о немецких землях в своём составе

Новые заявления польских властей о необходимости выплаты репараций Германией бросили тень на межправительственные консультации двух стран, проходящие на этой неделе, говорится в статье Tagesspiegel. Как считает автор заметки Герд Аппенцеллер, если Польша всерьёз хочет рассмотрения этого вопроса, то ей не стоит забывать о территориях в своём составе, которые издревле принадлежали Германии.

Германо-польские межправительственные консультации, были омрачены заявлениями польского президента Анджея Дуды о том, что Германия должна выплатить Польше репарации за Вторую мировую войну, пишет Tagesspiegel.

В своём комментарии на страницах издания, журналист Герд Аппенцеллер высказал свою точку зрения по поводу того, что Польша вновь подняла тему выплаты компенсаций за нанесённый ей урон. Он отмечает, что официальная позиция Берлина, заключающаяся в отсутствии у польских требований правовых оснований, не находит понимания у Варшавы.

Аппенцеллер пишет о том, что, независимо от материальной стороны репараций, военные преступления нацистского режима все ещё ощутимы — не только в Польше. При этом, ФРГ долго отказывалась принимать эту моральную ответственность. Однако, с другой стороны, немецкий журналист подмечает, что в случае Польши, вопрос репараций должен идти рука об руку с вопросом территориальных перетасовок, имевших место быть между Россией, Польшей и Германией по окончании Второй мировой войны. Варшава называет «возвращёнными» территории, принадлежавшие когда-то Германии, но она не имеет права умалчивать об этом обстоятельстве, требуя у Берлина компенсации за военный ущерб, подытоживает Аппенцеллер.