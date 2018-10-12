Польский писатель: у немцев фашизм в крови — не им учить нас демократии

Немцы забыли о том, что проиграли войну Польше, заявил польский сатирик и писатель Ян Петщак. В беседе с Telewizja Repubika он подчеркивает, что хотя сегодня нельзя всех немцев клеймить фашистами, то это у них есть от природы — они слишком хозяйничают в Польше и учат её как жить, вместо того, чтобы помнить историю и просто молчать.

«У немцев фашизм в крови. Почему сегодня они нас учат, как должна выглядеть демократия? Это совсем позорно. Они сегодня конечно изменились, нельзя всех клеймить фашистами. Но почему у них однако нет уважения к Польше, к нашим законам? Слишком уж они хозяйничают, забыли кем являются. Если есть возможность промолчать — пусть молчат.... они проиграли нам войну, пусть они об том помнят», — заявил в эфире Telewizja Repubika Ян Петщак, польский сатирик и писатель. Так он отреагировал на награждение немецким медиа-фондом Sparkasse Leipzig другого польского писателя Томаша Пентека за его нашумевшую книгу о мнимых российских связях экс-министра обороны Польши Антония Мачеревича.

По мнению Петщака, эта «книга — об обманах», а тот факт, что она получила признания за западной границей и была награждена, писатель расценивает как «вмешательство в польские дела». «Пусть кто-то им напомнит, что они проиграли нам войну. И хоть бы нам не пришлось на них отыгрываться», — добавил Петщак.

«Наша дипломатия не должна быть в отношении таких инцидентов пассивна. СМИ должны придавать огласке скандалы. Наши соседи все ещё хотят с нами сражаться. Россия и Германия — это агрессоры. Немцы сегодня стремятся к тому, чтобы сблизиться с Россией. Пусть вообще выходят из Европейского союза. Своим поведением они нарушают законы, действующие в Европе», — заявил сатирик.

Ян Петшак также раскритиковал «продажную и предательскую» партию «Гражданская платформа» и отметил, что не понимает, как ей вообще удалось прийти к власти. «Я жил в Варшаве развалин и мученичества. Я думал, что доживу до времен красивой столицы. И вдруг к власти пришли деятели Платформы. Каждое воскресенье я ходил на разгребание завалов. Мы бросали кирпичи, из которых люди восстанавливали свои дома. Нынешняя власть в Варшаве — это позор для нашего любимого города. Памятник Сталину в сердце столицы — это тоже позор. Далее… почему на каждой табличке написано, что мы вели войну с нацистами и гитлеровцами? Это ведь были немцы», — перечислил писатель.

В конце беседы с Telewizja Repubika он отметил, что Польше скорее нужен моральный переворот, нежели политический. «Правый толк, левый толк… в Польше есть место разным идеологиям. Однако необходима церковь. Она на протяжении тысячи лет определяет стандарты, которыми следует руководствоваться. Когда есть на что опереться. Но предательская сволочь этого не допускает. Она хочет всех свести на свой уровень», — резюмировал он.