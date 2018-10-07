Der Spiegel Оригинал

Spiegel: польский депутат требует от Германии репарации на 850 миллиардов долларов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польские власти требуют от Германии выплаты репараций за Вторую мировую войну. По их подсчётам, на сегодняшний день сумма компенсации должна составить не менее $850 млрд. Как подчеркнул в интервью Der Spiegel польский депутат Аркадиуш Муларчук, чтобы получить моральное право на лидерство в ЕС, Берлин должен сначала выполнить свои обязательства перед Варшавой. Выплачивать столь крупную сумму он предложил на протяжении 50 или 100 лет — инвестициями в науку, экономику и инфраструктуру Польши.
Spiegel: польский депутат требует от Германии репарации на 850 миллиардов долларов
Reuters

Польская правительственная партия требует от Германии выплаты репараций за Вторую мировую войну на миллиарды долларов, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В интервью изданию польский депутат Аркадиуш Муларчук объяснил, что у военных преступлений нет срока давности, а потому современная Германия не может спрятаться за международным правом, хотя с момента окончания войны прошло более 70 лет.

По мнению представителя партии «Право и справедливость», вопрос о выплате репараций остаётся открытым. В беседе с журналистом издания он сообщил, что в 1947 году власти Польши оценили военный ущерб в $48,8 млрд, что в пересчёте на нынешние деньги составляет $850 млрд. Более того, современные технологии позволяют подсчитать также убытки, связанные с последствиями человеческих и материальных потерь, уверяет политик: «Немцы систематически и массово убивали поляков, чтобы повредить нашему демографическому потенциалу», а их оккупационная политика была направлена на уничтожение польских элит. Эти потери невозможно восстановить даже много поколений спустя, убеждён Муларчук.

При этом он подчеркнул, что денежные средства могут исправить ситуацию лишь отчасти — их можно вложить в науку, экономику и инфраструктуру, но восстановить национальную культуру и наследие даже с их помощью крайне сложно.

Конечно, сейчас Польшу и Германию многое связывает в политическом отношении, и обвинения поляков не направлены против современного населения Германии. Но жители Польши ещё не забыли о преступлениях предков нынешнего поколения немцев. К тому же, сразу за немецкой оккупацией они попали в зону советского влияния, «то есть одна оккупация последовала сразу за другой». В итоге многие выжившие остались с ощущением, что с ними обошлись чрезвычайно несправедливо. Более того, до сих пор нет никакой возможности подать частный иск о возмещении ущерба. «Поэтому я думаю, что польско-немецкие отношения могут даже улучшиться, если Германия наконец выплатит репарации».

На замечание журналиста Der Spiegel о том, что Германия освободила области на востоке и отдала их Польше, Муларчук возразил, что территориальный вопрос решался после войны независимо от вопроса о репарациях. К тому же, территория Польши уменьшилась на 78 тыс. кв. км, потому что стране пришлось уступить часть областей Советскому Союзу, и миллионы поляков были вынуждены оставить своё имущество, дома и предприятия.

По версии Der Spiegel, в этом случае Польше следовало бы потребовать компенсации также от России и Украины, которым отошли польские земли. Однако Муларчук пояснил, что войну начали и проиграли именно немцы. По условиям Потсдамского соглашения, Польша должна была получить компенсацию из репараций, выплаченных Советскому Союзу, но на деле этого не произошло: «Мы получили из Москвы только устаревшее оборудование и труды Маркса и Ленина». Хуже того, Россия фактически разграбила Польшу после войны — к примеру, вынудив её поставлять уголь по самым низким ценам, уверяет польский депутат.

«Хотя Польша — наряду с Советским Союзом — понесла самые большие потери во Второй мировой войне, она получила от Германии меньшие выплаты в качестве компенсации, чем другие государства и их граждане», — убеждён политик. Значительная часть из тех 12 миллионов поляков, кто пострадали от войны, но пережили её, уже умерли, так никогда и не получив компенсацию от Германии.

Огромную сумму, которая вдвое превышает государственный бюджет Германии, Муларчук предложил выплатить следующим образом: Берлин мог бы на протяжении 50 или 100 лет вкладывать определённые средства в развитие польской науки и экономики или инфраструктуры. «Если немцы будут платить десятилетиями, это станет напоминанием о том, что такие войны нельзя начинать — иначе это дорого обойдётся будущим поколениям», — считает польский депутат.

По его мнению, Германия — это большая страна с сильной экономикой, которая хочет быть лидером Евросоюза. Однако «чтобы получить на это моральное право, она сначала должна выполнить свои обязательства перед Польшей», — подчеркнул Муларчук в интервью  Der Speigel.

 

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Der Spiegel Германия Европа
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