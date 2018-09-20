Le Figaro: выставка в память о «Мюнхенском сговоре» стала для Кремля очередным поводом обличить Запад

Открывшаяся в Москве выставка «Мюнхен-38» стала для Кремля очередным поводом для обличения Запада, пишет Le Figaro. Представленные на выставке документальные свидетельства призваны продемонстрировать, как сговор Англии, Франции и Италии с гитлеровской Германией открыл дорогу немецкому наступлению на Восточную Европу и спровоцировал начало Второй мировой войны. При этом, как утверждают кураторы выставки, кооперация стран Западной Европы с СССР способна была предотвратить трагедию.

Открывшаяся в Выставочном зале федеральных архивов в Москве выставка «Мюнхен-38. На пороге катастрофы» стала для Кремля очередным поводом обличить Запад и Европу, в частности, пишет Le Figaro. Экспозиция посвящена заключённому в 1938 году Мюнхенскому соглашению, согласно которому Англия и Франция «бросили на произвол судьбы» Чехословакию, что привело к вторжению в страну гитлеровских войск и «открыло дверь» захвату Польши и началу Второй мировой войны.

Как сообщает издание, выставка, основными экспонатами которой стали советские дипломатические телеграммы и фотографии Адольфа Гитлера в компании с Эдуардом Даладье и Нэвиллом Чемберленом, была открыта министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам издания, задача экспозиции — «продемонстрировать, как Париж и Берлин дали зелёный свет германской экспансии в Европу», невзирая на многочисленные предупреждения и дипломатические предложения со стороны СССР, которые, как подчёркивают организаторы выставки, были полностью проигнорированы.

При этом, обращает внимание журналист, текст, подписанный в сентябре 1938 года в Мюнхене, именуется организаторами выставки не «договором», а «сговором».

Как сообщается в секретной телеграмме советского посольства в Праге, Франция и Великобритания ограничивали чешского президента Эдуарда Бенеша в возможности принять помощь от СССР. Как уверяли советские дипломаты, Бенеш обвинял европейские столицы в «пессимистическом взгляде на развитие событий в СССР» и в уверенности в том, что «сталинский режим утратил стабильность».

В другом дипломатическом послании, представленном на выставке, глава советского дипведомства Максим Литвинов сообщает Сталину о своей обеспокоенности намерениями Польши «аннексировать часть чешской территории под прикрытием немецкого наступления». Москва выражает готовность помешать подобному сценарию, пригрозив Варшаве, однако хочет сначала убедиться в том, что Франция, союзница Польши, не против этого манёвра. В третьем письме Литвинов напоминает советскому руководству о том, что разъяснил французскому представителю в СССР Жану Пайару обязательства Франции по защите Чехословакии, независимо от советской помощи Праге.

«Страны, которые пошли на этот сговор… Великобритания, Франция, Италия питали иллюзорную надежду отвести от себя угрозу гитлеровской агрессии и постараться направить её на восток», — заявил на открытии мероприятия Сергей Лавров. Как отмечалось в зачитанном тогда же приветствии российского президента участникам выставки, «уроки Мюнхена актуальны и сегодня». «Они убедительно подтверждают, что глобальную безопасность невозможно обеспечить с помощью закулисных интриг и сговоров, а геополитические амбиции, лицемерие и двойные стандарты неизменно приводят к катастрофическим последствиям и росту напряжённости в международных отношениях», — пояснил Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент, посольство Франции в Москве делегировало для участия в открытии выставки «третьего человека» в своём российском представительстве, из британских же дипломатов не было никого. Немецкий посол Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен, напротив, «не упустил предоставленной ему возможности высказаться» и напомнил собравшимся, что за Мюнхенским соглашением последовал пакт Молотова — Риббентропа 1939 года, секретное соглашение о разделе Европы между Германией и СССР, о котором Сергей Лавров умолчал. Между тем, по убеждению немецкого дипломата, два этих события нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Как замечает корреспондент, в российских вечерних теленовостях речь посла приводить не стали.