SRF: эксперты бундестага сочли небесспорным отказ Берлина от репараций Греции

Некоторое время назад, когда Греция потребовала от Германии репарации за ущерб, причинённый ей во Вторую мировую войну, Берлин отказался платить, сославшись на заключённые в ХХ веке договора. Теперь же научная служба бундестага пришла к заключению, что позиция немецкого правительства приемлема, но не носит обязательного характера, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Должна ли Германия по-прежнему миллиарды Греции в качестве репараций за нацистское прошлое? Афины требуют от Берлина компенсации за оккупацию нацистами во времена Второй мировой войны, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Эти требования не новы, однако они снова обрели значение, когда Греция стала неплатёжеспособной из-за финансового кризиса, и именно Германия подталкивала её к радикальной политике жёсткой экономии. Бывший тогда премьер-министром Алексис Ципрас открыто говорил о вине Германии.

Берлин постоянно отклонял требования репараций, ссылаясь на существующие договора, однако теперь экспертиза научной службы бундестага пришла к следующему заключению: позиция немецкого правительства приемлема с точки зрения международного права, но не является непременно обязательной. В отношении Польши эксперты бундестага пришли к выводу, что её требования неправомерны, потому что Варшава официально отказалась от возможных притязаний в 1953 году и затем снова — в 1970 году.

Правительство Ангелы Меркель настаивает на том, что в отношении с Грецией ситуация была урегулирована ещё на Парижской конференции 1945 года. Там Греции был обещан небольшой процент военных репарационных выплат Германии, в пересчёте на сегодняшние деньги составляющий около €2 млрд.

В 1960 году был подписан второй договор, напоминает швейцарский телеканал. Германия выплатила жертвам преступлений нацистов 115 млн немецких марок. Однако мирного договора с Грецией, в котором были бы урегулированы все вопросы, до сих пор нет.

Германия ссылается на заключённый после её объединения договор «Два плюс четыре». По одну сторону стола тогда сидели обе Германии, по другую — бывшие державы-победительницы США, Россия, Великобритания и Франция. С точки зрения немецкого правительства, этот договор урегулировал все правовые вопросы, связанные со Второй мировой войной. Вопрос репараций в нём не затрагивался, отмечает SRF.

Греческие эксперты насчитали сумму в €290 млрд за человеческий и материальный ущерб — убийства, пытки, разрушения, грабежи, а также за принудительный заём, который страна должна была предоставить немецкому рейхсбанку. На эти средства финансировалась оккупация Греции. После войны этот беспроцентный кредит так никогда и не был погашен, напоминает издание.

Разобраться в вопросе сегодня мог бы Международный суд в Гааге, однако Германия должна дать на это своё согласие, а до сих пор она уклонялась от рассмотрения этого спорного вопроса. «Это противоречит всем международным практикам», — утверждает Хайнц Рихтер, который считается ведущим немецким историком по Греции в XX веке. Он настаивает на том, что вопрос был урегулирован Лондонским соглашением 1952 года, а также договором «Два плюс четыре» 1989 года. По мнению историка, больше к этой теме не возвращались, потому что после опыта Версальского договора никто уже не хотел снова браться за нечто подобное.

По словам Рихтера, Греция не подписывала договор «Два плюс четыре», однако и не предоставляла письменного свидетельства против него. Таким образом, она согласилась с договором в соответствии с международными дипломатическими обычаями — а Ципрас просто попытался получить деньги, разъяснил позицию немецкого историка швейцарский телеканал SRF.