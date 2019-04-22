Guardian: перед выборами в ЕС Греция напомнила Германии о миллиардных репарациях

Греческий парламент поддержал дипломатическую ноту, которая требует от немецких властей выплаты 300 млрд в качестве компенсаций за нацистскую оккупацию, пишет The Guardian. По мнению издания, стремление Афин надавить на Берлин скажется на настроениях избирателей перед важными выборами в Европейский парламент и всеобщими выборами в самой Греции.

Афины намерены отправить Берлину формальную дипломатическую ноту с требованием выплатить миллиарды евро репараций. Решение официально поднять этот «эмоционально заряженный» вопрос поддержало большинство греческих парламентариев, пишет The Guardian.

По словам издания, власти Греции пообещали усилить давление на Германию, предпринять юридические и дипломатические шаги, чтобы привлечь всеобщее внимание к преступлениям времён жестокой нацистской оккупации. Этот шаг обязательно скажется на общественных настроениях перед ключевыми выборами в Европейский парламент.

«Этот нерешённый вопрос необходимо решить», — заявил The Guardian заместитель министра иностранных дел Греции Маркос Боларис. Таким образом он парировал утверждение немецких чиновников, что вопрос с компенсацией уже окончательно улажен.

«Для подобных дел существует международное право. Во всех спорах ЕС следует ему принципиально. Германия может говорить, что этот вопрос урегулирован, но главное — это международное право», — добавил Боларис.

Греция тяжело пострадала от действий гитлеровских войск. В отместку за героическое сопротивление, которое вермахту оказывали местные жители, с 1941-го по 1944 год были убиты десятки тысяч человек, уничтожались целые деревни. К концу оккупации от голода умерли порядка 300 тыс. греков, а еврейское сообщество страны было почти полностью истреблено, отмечает издание.

Несмотря на обвинения в политическом оппортунизме на фоне приближающихся европейских выборов, греческие депутаты поддержали резолюцию, которая призывает правительство Алексиса Ципраса добиваться от Германии возмещения ущерба в размере €300 млрд. Незадолго до этого было проведено комплексное парламентское расследование нацистских преступлений.

В докладе, составленном после тщательного изучения записей из национальных архивов США и России, межпартийный комитет подсчитал, что Берлин должен Афинам 12 млрд за беспроцентный «оккупационный заём», в частности, захват золотого запаса Греции, который пошёл на финансирование нацистской кампании в Северной Африке. Кроме того, €288 млрд должны возместить разрушения, которые понесла страна во время Второй мировой.

Берлин на протяжении долгого времени заявлял, что компенсировал Афинам военные потери в рамках двухстороннего договора 1960 года, который предусматривал выплату 115 млн дойчмарок. Но депутат Сиа Анагностопулу, которая возглавит кампанию по компенсации, считает немецкие выплаты недостаточными.

«Договор не учитывал оккупационный заём или репарации... они касались отдельных лиц, жертв нацистов», — пояснила Анагностопулу. Она добавила, что Нидерланды получили гораздо большую сумму, несмотря на то что их потери были в сотни раз меньше, чем у Греции.

Левые греческие парламентарии давно утверждают, что тяжёлый военный опыт мешает развитию их страны. Тема военных преступлений разгорелась с новой силой после начала долгового кризиса в Греции в конце 2009 года, когда Германия, как казначей Европы, ввела меры жёсткой экономии, «чтобы удержать неплатежеспособную страну на плаву», напоминает издание.

В самый пик кризиса канцлера Германии Ангелу Меркель изображали в Греции в нацистской форме. Многие жители проводили параллели с тем, как их страна потеряла свой суверенитет при нацистах, обращает внимание издание.

С тех пор риторика Ципраса стала сдержаннее, а его отношения с Меркель дружелюбнее. Но вопрос о военном долге, вероятно, продолжит набирать обороты по мере приближения всеобщих выборов в Греции, подчёркивает The Guardian.