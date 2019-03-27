Der Spiegel: турецкие истребители «подрезали» вертолёт Ципраса

Военные самолёты Турции опасно сблизились с греческим вертолётом, на борту которого был премьер-министр страны Алексис Ципрас, сообщает Der Spiegel. Инцидент произошёл в регионе Эгейского моря. Анкара назвала произошедшее «стандартной процедурой», а премьер — «глупой акцией».
Турецкие истребители подрезали вертолёт Ципраса в регионе Эгейского моря. Они приблизились к нему на опасное расстояние. В Турции заявили, что это была «стандартная процедура». Ципрас назвал произошедшее «глупой акцией».
АЛЕКСИС ЦИПРАС, премьер-министр Греции:Они вынудили вертолёт, в котором я находился, снизить высоту полёта, пока греческие истребители оттесняли нарушителей границ... Они должны понимать, что такими глупыми акциями ничего не добьются. Они зря израсходовали топливо. Это моё им послание. Во-первых, потому что мы всегда будем готовы защищать нашу государственную целостность. И, во-вторых, потому что премьер-министр Греции доберётся до самого отдалённого острова и уголка нашей страны, даже если ему придётся туда плыть самому.
Соседствующие государства десятилетиями конфликтуют из-за островов у берегов Турции. Из-за ограничений на пролёт постоянно возникают напряжённые ситуации.
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