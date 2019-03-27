Der Spiegel Оригинал

Der Spiegel: турецкие истребители «подрезали» вертолёт Ципраса

Материал представлен в переводе ИноТВ
Военные самолёты Турции опасно сблизились с греческим вертолётом, на борту которого был премьер-министр страны Алексис Ципрас, сообщает Der Spiegel. Инцидент произошёл в регионе Эгейского моря. Анкара назвала произошедшее «стандартной процедурой», а премьер — «глупой акцией».

Турецкие истребители подрезали вертолёт Ципраса в регионе Эгейского моря. Они приблизились к нему на опасное расстояние. В Турции заявили, что это была «стандартная процедура». Ципрас назвал произошедшее «глупой акцией».

АЛЕКСИС ЦИПРАС, премьер-министр Греции: Они вынудили вертолёт, в котором я находился, снизить высоту полёта, пока греческие истребители оттесняли нарушителей границ... Они должны понимать, что такими глупыми акциями ничего не добьются. Они зря израсходовали топливо. Это моё им послание. Во-первых, потому что мы всегда будем готовы защищать нашу государственную целостность. И, во-вторых, потому что премьер-министр Греции доберётся до самого отдалённого острова и уголка нашей страны, даже если ему придётся туда плыть самому.
 
Соседствующие государства десятилетиями конфликтуют из-за островов у берегов Турции. Из-за ограничений на пролёт постоянно возникают напряжённые ситуации.
 
Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
Алексис Ципрас вертолет Греция истребитель Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров