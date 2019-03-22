Euronews: власти Греции подозревают ультралевых в нападении с гранатой на консульство РФ

18:59 В Крыму оценили приглашение жителям полуострова голосовать на выборах на Украине Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал сообщение пресс-службы украинской прокуратуры о том, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах в Киеве и других городах Украины.

18:54 Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

18:53 Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Бойко В графике российского президента Владимира Путина нет встречи с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

18:52 РУСАДА открыло дело в отношении футболистки за нарушение антидопинговых правил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло дело в отношении игрока женской мини-футбольной команды за нарушение антидопинговых правил.

18:44 УЕФА сформулировал официальные обвинения в адрес Неймара за его слова после матча ПСЖ — МЮ Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформулировал официальные обвинения в адрес форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

18:41 Порошенко предупредил о возможных провокациях перед выборами Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что во время предвыборной кампании на Украине возможны любые «провокации» со стороны России, и призвал к бдительности спецслужбы страны.

18:37 В Москве грабителя банка задержали спустя несколько минут Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в ограблении банка спустя несколько минут после совершения нападения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

18:36 Туктамышева рассказала, что рада успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ в Сайтаме Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление своих соотечественниц Алины Загитовой и Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.

18:32 Лукашенко заявил, что весь мир смотрит на Белоруссию Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что мир смотрит на Белоруссию и многие страны рассчитывают на её поддержку.

18:26 Министр обороны Пакистана приедет в Москву Министр обороны Пакистана приедет в Москву для участия в конференции по международной безопасности. Об этом рассказал пакистанский посол в России Кази Халилулла.

18:23 СМИ: Встреча хоккеистов «Вашингтона» и Трампа пройдёт в закрытом режиме Встреча президента США Дональда Трампа и действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт в закрытом режиме.

18:21 Украинский кандидат Бойко планирует продолжить переговоры с Россией Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что переговоры с Москвой будут продолжены.

18:04 На священника в Канаде напали во время мессы В канадском Монреале в оратории Святого Иосифа на священника напали во время мессы с острым предметом, он ранен.

18:01 Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал вину Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе в трамвае в нидерландском городе Утрехт, признал свою вину. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на прокуратуру.

17:59 Загитова рассказала, что хочет отдохнуть после ЧМ на одном из японских островов Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, где хочет провести отпуск после чемпионата мира 2019 года.

17:58 Меркель похвалила «борьбу Мэй» за сделку по брекситу Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уважение британскому премьеру Терезе Мэй за то, что она продолжает бороться за соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

17:57 Медведева заявила, что не планирует отдыхать после ЧМ Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не планирует отдыхать после чемпионата мира 2019 года.

17:56 Гендиректор Lush Russia прокомментировал ситуацию с блогером Беллой Рапопорт Владелец и генеральный директор Lush Russia Дмитрий Азаров прокомментировал RT ситуацию с блогером Беллой Рапопорт.

17:45 Медведчук: Россия остаётся главным торговым партнёром Украины Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве заявил, что Россия остаётся для Украины главным торговым партнёром.

17:44 Авербух назвал Загитову абсолютной чемпионкой Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал победу Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.

17:42 Скворцова: около 40% смертей в России можно предотвратить Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что около 40% смертей в России можно предотвратить за счёт информирования населения о факторах риска, реализации мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, совершенствования медицинской профилактики и системы помощи.

17:35 Рогозин: «Сармат» способен «разорвать в клочья» любую систему ПРО Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна «разорвать в клочья» любую перспективную противоракетную оборону, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

17:29 Авербух назвал бронзу Медведевой на ЧМ вознаграждением за сложный сезон Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о выступлении Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.

17:22 В ООН приветствуют предложения России и САР по лагерю «Эр-Рукбан» Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН поддержало предложения России и Сирии по созданию рабочей группы для разрешения проблемы лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

17:20 МВД попросило продлить арест обвиняемому в краже картины Куинджи Следователь МВД направил в суд ходатайство о продлении срока ареста в отношении Дениса Чуприкова, которого обвиняют в похищении картины Архипа Кунджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

17:17 Рогозин заявил, что первая очередь космодрома Восточный фактически достроена Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что первая очередь российского космодрома Восточный фактически достроена, но для ввода её в эксплуатацию не хватает необходимой документации.

17:17 Загитова заявила, что победа на ЧМ была её основной целью в нынешнем сезоне Россиянка Алина Загитова прокомментировала свою победу в женском одиночном катании на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.

17:11 «Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину «Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на основании действующего документа. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинским политиком Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

17:11 Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и ОИ за последние 20 лет Российская фигуристка Алина Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет.

17:08 Медведев назвал причину «безрадостной» ситуации на Украине Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине является следствием политики, проводимой украинскими властями.

16:59 Орсер сравнил нынешний сезон Медведевой с американскими горками Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, высказал мнение о выступлении его подопечной в нынешнем сезоне.

16:59 Эксперт оценил призыв депутата Рады упразднить должность президента Украины Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.

16:57 В МИД Белоруссии выступили за продуктивную работу с российской стороной Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступил за продуктивную работу с российской стороной для разрешения споров вместо «перепалок в публичном пространстве».

16:55 Британская Thomas Cook купила российского туроператора «Библио-Глобус» Британская туристическая компания Thomas Cook Group plc приобрела одного из крупнейших российских туроператоров — «Библио-Глобус».

16:52 В России штрафы за курение в 2018 году составили 223 млн рублей В России в 2018 году сотрудники полиции составили около 470 тыс. протоколов по фактам курения граждан в общественных местах. Общая сумма наложенных за эти нарушения штрафов составила порядка 223 млн рублей.

16:51 Премьер России встретился с Медведчуком и Бойко Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».

16:47 Загитова и Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева обнялись на церемонии награждения призёров соревнований в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме.

16:41 После публикации RT 90-летней вдове ветерана из Краснодарского края выделили деньги на приобретение жилья После публикации RT 90-летней жительнице Краснодарского края Антонине Ивановне Горловой выделили средства на улучшение жилищных условий, положенные ей как вдове ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила дочь Горловой Любовь Данильцова.

16:38 «Авангард» впервые за семь лет вышел в финал Восточной конференции КХЛ Омский «Авангард» одержал победу над астанинским «Барысом» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

16:36 В Киеве крымчан пригласили на Украину проголосовать на выборах президента Пресс-служба украинской прокуратуры заявила, что жители Крыма 31 марта смогут проголосовать на выборах президента Украины на избирательных участках в любом украинском регионе.

16:35 В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском МВД по Татарстану сообщило, что участковый Динар Саматов, погибший в Нижнекамске от рук напавшего с ножом неизвестного, не раз поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач.

16:32 В честь Дня работника культуры некоторые музеи Москвы можно будет посетить бесплатно Жители и гости Москвы смогут 24 марта, в канун Дня работника культуры, бесплатно сходить в музеи, галереи и выставочные залы.

16:30 Тутберидзе о золоте Загитовой на ЧМ: чем тяжелее даётся, тем больше ценится Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Алины Загитовой, прокомментировала победу своей подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

16:24 МИД России назвал пренебрежительным заявление Трампа по Голанским высотам Голанские высоты являются сирийской территорией, которая была оккупирована Израилем в результате войны 1967 года, после чего незаконно аннексирована, позиция России по данному вопросу остаётся неизменной.

16:22 Число погибших при опрокидывании грузовика на такси в Москве достигло двух При опрокидывании грузовика со щебнем на такси на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщает Интерфакс.

16:19 Медведева заявила, что гордится своим выступлением на ЧМ в Сайтаме Россиянка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

16:16 Медведева о своей травме на ЧМ: боль дала мне силы идти дальше Россиянка Евгения Медведева рассказала подробности о своей травме, полученной во время чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

16:14 У берегов Крыма зафиксировали самолёт-разведчик США Возле берегов Крыма осуществил полёт самолёт радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135. Об этом информирует мониторинговый ресурс Plane Radar в своём Twitter.

16:03 СМИ: В России могут ввести маркировку лифтов и их деталей В России может быть введена маркировка лифтов и их деталей, сообщают «Известия». Отмечается, что Минпромторг поддерживает данную инициативу, так как «на этапе монтажных и пусконаладочных работ, а также сервисного обслуживания фиксируются случаи использования несертифицированных комплектующих и узлов безопасности лифтов».