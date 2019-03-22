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Euronews: власти Греции подозревают ультралевых в нападении с гранатой на консульство РФ
Неизвестные бросили ручную гранату в здание российского консульства в пригороде Афин. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет, к диппредставительству России направлена бригада сапёров. Власти страны предполагают, что это нападение осуществили члены ультралевой группировки, передаёт Euronews.

В здание российского консульства в Греции бросили ручную гранату. Сообщается, что строению нанесён небольшой ущерб, люди не пострадали. Власти страны предполагают, что нападавшие принадлежат к ультралевой группировке.

Дипмиссия расположена в Халандрионе, пригороде на севере Афин. Полиция направила к диппредставительству России бригаду сапёров.
 
Здание консульства оцеплено, как и прилегающие к нему улицы. Инцидент расследует антитеррористическое подразделение полиции Греции. Пока ответственность за нападение на здание консульства никто не взял.
 
Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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