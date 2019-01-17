Daily Star: в США задержали злоумышленника, готовившего нападение на Белый дом

Полиция США арестовала некого Хашера Джалала Тахеба, который, как считают американские власти, собирался ударить по Белому дому противотанковой гранатой, сообщает Daily Star. По мнению полицейских, злоумышленник действовал один и на сегодня угроза нейтрализована.

По наводке полиция США арестовала некого 21-летнего Хашера Джалала Тахеба. Как подозревают американские власти, молодой человек планировал совершить теракт сразу в нескольких локациях в Вашингтоне, включая Белый дом, пишет Daily Star.

Помимо резиденции президента, целью злоумышленника также могли стать 169-метровый гранитный обелиск, известный как Монумент Вашингтона, и Мемориал Линкольна. Согласно полицейским отчётам, Тахеб планировал ударить по знаковым американским постройкам противотанковой гранатой.

Предполагаемого террориста задержали после встречи с агентом ФБР, работавшим под прикрытием. Как утверждают власти, на данный момент все угрозы ликвидированы. В отношении Тахеба были выдвинуты обвинения. Полиция уверена, что подозреваемый действовал один.

Прокурор по Северному федеральному округу штата Джорджия Би Джей Пак заявил, что на протяжении целого года до ареста Тахеба велось расследование. «Проведение проверок и привлечение к уголовной ответственности лиц, намеревающихся инициировать массовые человеческие потери, является главным направлением работы правоохранительных органов. Все потенциальные угрозы были нейтрализованы и взяты под контроль», — прокомментировал Пак.