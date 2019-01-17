CNN: «Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в Сирии и гибель американских военнослужащих

Ответственность за взрыв на улицах сирийского города Манбидж, унёсший жизни 16 человек, среди которых были американские военные, взяло на себя «Исламское государство», сообщает CNN. Корреспондент канала Кларисса Уорд считает, что, скорее всего, именно солдаты армии США были целью теракта. Она также отмечает, что во многих сирийских городах по-прежнему сильно подполье ИГИЛ, и Сирия, в целом, остаётся «очень жестоким местом».

Здравствуйте, я Линда Кинкейд, мы возвращаемся к срочной новости: «Исламское государство»* взяло ответственность за взрыв в северной части Сирии, унёсший жизни нескольких американских солдат. Сейчас мы покажем вам шокирующие кадры этого события. На них видно, что взрыв произошёл на одной из оживлённых улиц города Манбидж. Новостное агентство, сотрудничающее с ИГ, заявило, что это было делом рук террориста-смертника. По данным, сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, как минимум 16 человек было убито. Представители коалиции, возглавляемой США, подтвердили, что среди погибших есть американские солдаты. Наш корреспондент Кларисса Уорд находится в Сирии, и сейчас она присоединяется к нам. Кларисса, в момент взрыва эти американские солдаты выполняли рутинные патрульные работы. Указывает ли что-то на то, что именно они были целью?

КЛАРИССА УОРД, корреспондент CNN: Что ж, Линда, мы точно не знаем, были ли они непосредственной целью, но, честно говоря, сложно представить, что это не так. Мы только что были в Манбидже: позавчера мы были в том самом районе. Это оживлённая улица, там находятся старый базар и старый рынок. По ней ходит множество людей, занимаясь своими каждодневными делами. На окраинах города мы проезжали американскую базу, над ней развевался американский звёздно-полосатый флаг. Но нам по-прежнему не понятно, как именно это произошло, как могло так случиться, что американский патруль был поражён каким-то взрывчатым веществом, возможно, согласно заявлениям ИГИЛ, террористом-смертником — как такое могло произойти? Это с отрывом самые больше единовременные потери американских войск на территории Сирии. В то же время, это не стало полной неожиданностью, учитывая, что на территории страны по-прежнему находятся скрытые ячейки ИГИЛ. Когда мы посещали города вроде Манбиджа, который был освобождён от ИГ в сентябре 2016, нам снова и снова говорили о том, что иногда по-прежнему встречаются шпионы, сторонники ИГИЛ, подпольные ячейки ИГИЛ, и что властям и силам безопасности, наблюдающим за этими городами, очень трудно их обнаружить. Это, без сомнения, самый кровопролитный инцидент такого типа, хотя, надо сказать, что за несколько дней нашего пребывания здесь, происходили нападения различного типа, не такие масштабные, практически каждый день. На нашем пути назад мы проезжали похороны — два сотрудника служб безопасности были убиты в машине, бомбой, заложенной на обочине дороги. Никто не взял не себя ответственности за это убийство, но оно даёт ощущение очень сложной обстановки в этом регионе. Это всё ещё очень жестокое место.



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 января 2019 года.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.