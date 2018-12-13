RTL: Власти Франции призывают «жёлтых жилетов» не проводить субботнюю акцию в связи с терактом

После теракта в Страсбурге французские политические деятели пытаются напомнить протестующим о чувстве «ответственности», сообщает RTL. Несмотря на то, что среди участников протестов нашлось немало сочувствующих трагедии, «жёлтые жилеты» не намерены остаться дома в предстоящую субботу – день, на который запланировано проведение следующей протестной акции.

В связи с повышением уровня угрозы в рамках антитеррористического плана «Вижипират»* до чрезвычайной опасности нападения, государственные власти Франции призывают граждан страны отказаться от идеи проведения протестных акций в субботу, сообщает RTL. По этой причине госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес воззвал к «всеобщей ответственности»: «Надеюсь, что не придется привлекать столько же личного состава (как в субботу, 8 декабря), просто потому, что благодаря чувству всеобщей ответственности в стране пройдет чуть меньше протестных акций, возможно намного меньше».

Себастьян Шеню, пресс-секретарь политической партии «Национальное объединение» обратился к французским гражданам с просьбой «не добавлять к уже имеющимся трудностям новые».

«Если участники движения вспомнят о своей ответственности, они лишь проявят себя как представители цивилизованного общества», цитирует RTL слова мэра Ниццы Кристиана Эстрози, также призвавшего «временно прекратить» демонстрации.

Однако, лишь немногие протестующие готовы отказаться от участия в запланированной на следующую субботу акции, отмечает RTL. Исключением являются жители Страсбурга.

Патрик, один из страсбургских «жёлтых жилетов» признает, что «в свете последних событий», движение следует временно приостановить. «Нужно, чтобы все остановились», утверждает он.

Остальные участники акций готовы поддержать жителей Страсбурга только символически – надеть черную повязку во время субботнего протеста.

«Мы видим, что происходит, мы не дураки. Но, учитывая настоящее положение дел, мы все ещё собираемся на «пятый акт»** с теми же требованиями», — заявляет участница протестов из Марселя.





*Национальная система тревожного оповещения об уровне террористической угрозы, действующая во Франции.





**Имеется в виду новая волна протестов. Всего их было четыре. (прим. ИноТВ)