El País: на Кубе «акустическую атаку» на американцев, похоже, устроили сверчки

Двое учёных из университетов США и Британии проанализировали аудиозапись «раздражающего жужжания», сделанную американским дипломатом в Гаване, и пришли к выводу, что на ней зафиксирован стрёкот сверчков, пишет El País. Между тем учёные не исключили того варианта, что американские дипломаты действительно могли стать жертвами «акустической атаки».
В сентябре 2017 года США приняли решение отозвать из своего посольства на Кубе неосновной персонал вместе с их семьями, пишет El País.
Мотивом для этого шага стало следующее: около двух десятков дипломатов пожаловались на такие симптомы, как тошнота, головокружение, частичная глухота, которые предположительно были спровоцированы тем, что люди оказались подвержены постоянному воздействию звуков неизвестного происхождения. Причём происходило это как дома, так и в гостиничных номерах.
Повторное открытие посольства США на Кубе произошло в июле 2015 года и стало историческим шагов в сближении двух давних врагов. Однако всего два года спустя из-за жалоб сотрудников американской дипмиссии это событие оказалось серьёзно омрачено.
Загадочные случаи начались в конце 2016 года. Госдепартамент США с самого начала называл это «акустической атакой». Медицинское обследование приблизительно двух десятков дипломатов, в том числе ряда канадских, показало, что люди пережили сотрясение или повреждение мозга. Высказывались мнения, что дипломаты были атакованы с помощью сложных вооружений, излучавших звуки или микроволны.
На фоне роста тревоги на международном уровне гипотезу об атаке ещё больше подкрепила аудиозапись, сделанная американским дипломатом в Гаване и опубликованная агентством Associated Press. На ней можно услышать раздражающее резкое жужжание.
Между тем двое учёных — один из Калифорнийского университета в Беркли, другой из Университета Линкольна (Великобритания) — опубликовали недавно результаты проведённого ими исследования, которое показало, что на записи звучит стрёкот сверчков Anurogryllus celerinictus во время брачного периода. К такому выводу учёные пришли, проанализировав опубликованную аудиозапись.
Между тем, как подчеркнули учёные, идентификация источника звука на записи совсем не исключает того, что американские дипломаты могли подвергнуться акустической атаке. Можно говорить лишь о том, что звуки, на которые жаловались дипломатов, не всегда ведут по верному пути. Так, например, некоторые из пациентов заявили о том, что вообще не слышали ничего необычного, а другие говорили о разнообразных звуках, отмечает El País.
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