Испанский писатель: «похмелье от революционной пьянки» на Кубе было долгим и печальным

1 января исполнится 60 лет с момента завершения Кубинской революции. В своей статье для газеты ABC родившийся на Острове свободы писатель Карлос Альберто Монтанер сравнивает это событий с пьянкой. При этом он отмечает, похмелье от неё было долгим и печальным.
Первого января 1959 года диктатор Фульхенсио Батиста бежал с Кубы, и так восторжествовала революция, пишет в своей статье для газеты ABC ныне испанский писатель Карлос Альберто Монтанер, который родился на Острове свободы, был свидетелем тех событий, а впоследствии бежал из страны. Прошло уже шесть десятилетий с момента этой «пьянки», похмелье от которой было «долгим и печальным», отмечает он.
«Мне было 15 лет. Я был худощавым мальчиком, полным надежд, однако политическим неграмотным. Я чувствовал себя счастливым», — вспоминает автор.
Тогда Монтанер со своими друзьями встретился с Оскаром Гансом, который при последнем законно избранном президенте Карлосе Прио занимал пост премьер-министра.
Ганс, выслушав «иллюзорную галиматью» молодёжи, сказал «загадочную» фразу: «Революции как крупная пьянка. Проблема заключается в похмелье».
Как признаёт Монтанер, он через несколько месяцев понял, что хотел донести до них Ганс.
«Фидель, Че, Рауль Кастро и ряд других деятелей, смелых и невежественных, были решительно настроены ликвидировать несовершенную либеральную демократию, контролируемую социал-демократической Конституцией, которую вполне можно было довести до совершенства, и преобразовать это государство в просоветскую диктатуру без частной собственности, прав человека и с гораздо меньшим разделением и независимостью властей», — указывает писатель.
Шестьдесят лет спустя сторонники Кастро знают, что «кубинская модель» совершенно непродуктивна и нежизнеспособна, утверждает автор. По его мнению, нынешнее руководство Кубы — работорговцы, которые живут благодаря сдаче в аренду «профессиональных рабов», приносящих им 80%-ную прибыль. Они живут благодаря денежным переводам от бежавших за рубеж, благодаря пожертвованиям от церквей, благодаря доходам от туристов.
«Таким бывает революционное похмелье. Обычно оно очень длинное и печальное», — подытоживает Монтанер.
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