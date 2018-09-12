WE: у Госдепа нет причин обвинять Россию в акустических атаках на американских дипломатов

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила о том, что на данный момент её ведомство не возлагает на Россию вину за загадочные акустические атаки на американских дипломатов в Китае и на Кубе, сообщает The Washington Examiner. Она также призвала спокойнее относиться к заявлениям официальных лиц США относительно возможной причастности Москвы к этим инцидентам.
Госдепартамент США не готов возложить на Россию или кого-то ещё вину за загадочную серию атак на американских дипломатов на Кубе, сообщает The Washington Examiner со ссылкой на официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.
«Нет никаких известных причин; на данный момент нет никаких известных лиц или групп, которых можно было бы считать ответственными за случившееся, — заявила она. — Мы изучаем этот вопрос».
Как напоминает издание, в конце 2016 года в Гаване более 20 американских чиновников пострадали от ряда загадочных инцидентов, которые вызвали серию разнообразных «когнитивных проблем». Это происшествие оказало негативное влияние на налаживавшиеся отношения между США и Кубой. Позднее ещё один американский дипломат, теперь уже в Китае, пострадал от «чего-то похожего», говорится в статье.
Заявление Науэрт смягчило эффект от сообщения о том, что сотрудники американской разведки считают Россию основным подозреваемым в случившемся на Кубе.
«Расследование продолжается, — заявила она. — Мы пока ни на кого не возлагаем вину и продолжаем изучать этот вопрос».
Американские законодатели высказывали подозрения насчёт того, что Куба могла сыграть прямую или косвенную роль в этих атаках на американских чиновников.
«Остров принадлежит им, — заявил в прошлом году председатель комитета сената по международным отношениям Боб Коркер. — Им известно, что там происходит».
Схожий инцидент в Китае породил дополнительную тревогу и более масштабные теории о том, что же случилось на самом деле.
Немногим ранее NBC опубликовал информацию о том, что сотрудники ЦРУ нашли доказательства, которые указывают на причастность Москвы.
«Подозрения относительно того, что за предполагаемыми атаками, скорее всего, стоит Россия, подтверждаются доказательствами, полученными из перехваченных сообщений, — передал канал NBC. — Если Россия действительно воспользовалась футуристическим оружием, чтобы спровоцировать у американских сотрудников мозговую травму, то это знаменует невероятное обострение российской агрессии по отношению к западным странам, которая и так усилилась, когда Россия использовала боевое нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего шпиона и его дочери в Британии».
Между тем Науэрт призвала более спокойно отнестись к подобным сообщениям.
«Я бы попросила всех вас проявить сейчас изрядную долю скептицизма по отношению к подобным заявлениям официальных лиц», — отметила она.
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