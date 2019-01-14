SRF: из-за переименования Македонии политическую верхушку Греции охватил пожар

Сделка с Македонией о переименовании страны в «Республику Северная Македония» вызвала раскол в коалиционном правительстве Греции, сообщает SRF. В знак протеста министр обороны государства и лидер «Независимых греков» ушёл в отставку. Он напомнил, что в битве за Македонию погибли тысячи греков, и этот факт вынуждает его пожертвовать своим постом.

В пятницу парламент балканского государства Македония сказал «да» переименованию страны в Республику Северная Македония, чтобы её не путали с одноимённым регионом Греции. Теперь «да» осталось сказать грекам. Но ещё до этого верхушку правительства в Афинах охватил пожар. В знак протеста против переименования сегодня с утра в отставку ушёл министр обороны и глава коалиционной партии.

Панос Камменос — ещё в должности министра обороны — едет к премьер-министру. Глава право-популистской партии «Независимые греки» (ANEL) изначально выступал против сделки с Македонией. Это название принадлежит грекам, считает он.

ПАНОС КАММЕНОС, бывший министр обороны Греции: В битве за Македонию погибли тысячи мужчин. Этот факт вынуждает меня пожертвовать своим постом.

Расставание со своим партнёром по коалиции, с которым он пробыл в правительстве четыре года, похоже, не сильно взволновало Ципраса. Он собирается править до окончания своего срока в октябре.

АЛЕКС ЦИПРАС, премьер-министр Греции: Я принял его отставку и решил срочно восстановить доверие к нашему правительству, проведя голосование.

Для этого Ципрасу нужно простое большинство в 151 голосов. Со своей партией СИРИЗА он набирает только 145. У ANEL семь мест. Пока неизвестно, откажут ли Ципрасу в поддержке все семь депутатов. Помочь ему могут независимые парламентарии или те, кто входят в маленькие партии. Голосование пройдёт в четверг.

Дата выхода в эфир 13 января 2019 года