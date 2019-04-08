Contra Magazin: в ответ на бесстыдство Польши Германии стоит потребовать возвращения её земель

Польские политики «бесстыдно» требуют от Берлина репарации за ущерб от Второй мировой войны на сумму не менее $900 млрд, пишет австрийский Contra Magazin. По версии издания, в такой ситуации Германии было бы справедливо в ответ потребовать, чтобы Варшава вернула ей немецкие восточные области, которые Польша «прибрала к рукам» после войны.

Польша снова предъявляет Германии непомерные требования в связи со Второй мировой войной, пишет австрийский Contra Magazin. Варшава хочет получить от Берлина не менее $900 млрд репараций — несмотря на то что Германия уже выплатила существенные репарационные суммы.

Более того, в 1953 году Польша отказалась от дальнейшего получения репараций. Вдобавок поляки «прибрали к рукам» немецкие восточные области, которые союзники в то время передали им только в управление, напоминает автор статьи Михаэль Штайнер.

«Пока Германия не искупит свою вину перед Польшей за Вторую мировую войну — речь идёт о как минимум 900 миллиардах долларов, — она должна проявлять чрезвычайную сдержанность в том, что касается нападок на польское правительство», — отметил депутат от правящей польской партии «Право и справедливость» Януш Шевчак.

По его мнению, тот факт, что польские власти на протяжении последних 30 лет игнорировали вопрос о возмещении ущерба за военные годы, просто постыден. «Немцы должны подготовить причитающиеся финансовые средства для выплаты репараций», — потребовал Шевчак.

Как напоминает издание, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, причинённый Польше во Вторую мировую войну, по-прежнему остаётся открытым.

«В такой ситуации возникает вопрос, не должен ли Берлин в качестве ответного хода на затребованные Варшавой 900 миллиардов долларов потребовать возвращения немецких восточных областей», — рассуждает корреспондент австрийского журнала. По его мнению, такой шаг отлично соответствовал бы девизу: «Если вы выдвигаете бесстыдные требования, мы сделаем то же самое».

Конечно, от нынешнего правительства Германии нельзя ожидать подобного шага, отмечает автор статьи, — как и от немецких зелёных, Свободной демократической партии или левых. Тем не менее «это было бы соразмерной реакцией на такое бесстыдство польских политиков», убеждён журналист издания. С его точки зрения, такой реакции можно было бы ждать от суверенного немецкого правительства, но не от нынешних упрямцев в Берлине, которые предпочитают посвятить себя абсолютному растворению Германии в Евросоюзе.