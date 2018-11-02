Немецкий эксперт: отношения Берлина и Варшавы ещё не достигли дна, но от фиаско не застрахованы

Несмотря на то, что отношения Берлина и Варшавы еще не достигли дна, тем не менее им уже не хватает эластичности и взаимного доверия, говорит эксперт правительственного фонда Wissenschaft und Politik Кай-Олаф Ланг. В беседе с изданием Rzeczpospolita он предупреждает, что между Германией и Польшей ширятся расхождения по ряду международных проблем. К тому же активно обсуждающаяся сейчас в Польше проблема немецких послевоенных репараций может вообще перечеркнуть все достижения политики по примирению последних десятилетий.

«В отношениях Берлина и Варшавы не хватает эластичности и взаимного доверия», — говорит изданию Rzeczpospolita эксперт правительственного фонда Wissenschaft und Politik Кай-Олаф Ланг.

Немецко-польские межправительственные консультации, которые состоятся в ближайшую пятницу пройдут скорее всего по плану, однако может случиться так, что некоторые участники польской стороны могут себя почувствовать более уверено в связи с внутренней ситуацией в Германии, а именно анонсированного ухода канцлера Ангелы Меркель с поста главы ХДС, говорит изданию Rzeczpospolita эксперт правительственного фонда Wissenschaft und Politik Кай-Олаф Ланг и отмечает, что бытующее мнение о том, что Меркель сейчас оказалась в слабой позиции не совсем верно.

В беседе эксперт не поддержал тезис о том, что немецко-польские отношения достигли дна. «Нужно на это посмотреть под другим углом. Кризис не коснулся всех сфер, но на самом деле мы имеем отношения не только с простым расхождением в интересах. Настоящие отношения являются своего рода смесью сотрудничества и растущего недоверия. Но самое ужасное состоит в том, что в независимости от экономического сотрудничества или больших конфликтов, нет никакой перспективы сотрудничества в плане внешней и европейской политики», — объяснил он.

Кай-Олаф Ланг также полагает, что тактика Ангелы Меркель в отношении Польши, которая заключалась в стратегическом терпении и том, чтобы пережидать сложные периоды в польско-российских отношениях, себя не оправдала. А по поводу дискуссии в немецких СМИ о ненужности проекта «Северный поток-2» эксперт настроен крайне категорчно: она состоялась слишком поздно и, по сути, уже ничего не может негативно повлиять на реализацию проекта.

Эксперт однако не считает, что после эпохи Меркель отношениям между двумя странами грозит полный крах, но также не следует ожидать переориентации немецкой политики. Польша продолжает оставаться практически самым главным соседом Германии, если говорить о Центральной Европе. «Но на настоящий момент политика Германии всё чаще сталкивается с большими трудностями. Отношения с Польшей всё сильнее подвергаются идеологическим влияниям и погружаются в исторические проблемы», — сожалеет он и добавляет, что в то же самое время увеличиваются расхождения стратегического значения в вопросах угроз на международной сцене, связанных с действиями президентов США или России. «Это загораживает общий взгляд на общие интересы в ЕС и может привести к эрозии единства ЕС. А постоянный конфликт может довести польско-немецкие отношения до настоящего отчуждения», — предполагает эксперт.

В интервью с Rzeczpospolita Кай-Олаф Ланг также подчеркнул, что перспектива требований официальных репараций со стороны Польши в адрес Германии за Вторую мировую войну может привести к значительному ослаблению аргументов в пользу сотрудничества с Польшей. «Как в СМИ, так и в общественных дебатах в Польше эта тема сильно присутствует, несмотря на свою иррациональность. С немецкой точки зрения это может означать то, что вся политика примирения после 1989 года потерпела фиаско», — резюмирует эксперт в интервью изданию Rzeczpospolita.