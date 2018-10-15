Экс-министр обороны Польши: Россия и Германия затягивают петлю на нашей шее

Союз России и Германии в строительстве «Северного потока — 2» постепенно затягивает петлю на шее Польши, предупредил бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. В беседе с телеканалом TVP1 он подчеркнул, что в этой ситуации важным и ключевым для Польши является союз с Соединенными Штатами, потому что больше его стране рассчитывать не на кого.

«Сегодня у нас такая ситуация, когда Германия проводит политику союза с Россией и они сообща хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью «Северного потока — 2». Они хотят задушить как Польшу, так и Центральную Европу и навсегда поставить в зависимость от собственной экономической и политической мощи», — заявил в беседе с телеканалом TVP1 бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич.



Военный подчеркнул, насколько в этом контексте важным и ключевым является для Польши союз с Соединенными Штатами.



«Мы должны отдавать себе отчет в том, что если хотим быть независимым государством, то дело как американских баз, так и «Северного потока» является ключевой задачей нашей внешней политики», — объяснил бывший глава Министерства национальной обороны Польши. Он подчеркнул, что в обоих случаях только Соединенные Штаты стоят на стороне Польши.



Мачеревич также отметил, что каждое действие против этих целей несёт вред для независимости польского государства. «В столетие обретения независимости это надо четко определить и очень ясно сказать. Не может быть никаких нюансов. Не может быть никакого балансирования по этому делу», — предупредил он.



«Надо также отдавать себе отчет в том, что Фонд Сороса является тем центром, который ясно, непосредственно действует против этих двух целей польской внешней политики», — резюмировал Мачеревич в беседе с телеканалом TVP1.