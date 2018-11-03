Экс-министр иностранных дел Польши: требовать от немцев репараций надо, пока Меркель у власти

Так как Ангела Меркель не вырастила себе преемника, ситуация в Германии становится непредсказуемой и может закончиться для неё утратой ведущей роли в Евросоюзе, считает экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В связи с этим он предложил не затягивать с репарациями, которые Варшава намерена потребовать у Берлина. А в плане обороны полякам, по его мнению, во всём следует положиться на США.

В связи с польско-немецкими международными консультациями с визитом в Варшаву прибыла с 14 министрами Ангела Меркель, которая встретится с премьером Матеушем Моравецким. «Проблему репараций сегодня должны были хотя бы упомянуть. Польша и Германия должны идти в направлении договора о расчете репараций и закрытии этого вопроса с пользой для Польши. С Ангелой Меркель надо хотя бы начать, а закончим по возможности с другим правительством», — заявил в эфире Polskie Radio экс-министр иностранных дел Витольд Вашиковский.

«За многие годы Ангеле Меркель не удалось воспитать своего преемника. Тех, на кого она делала ставку, не хочет партийный аппарат, потому что они проигрывали в ходе последних выборов.«Тенденция а настоящий момент идёт на спад для ХДС И СДПГ. Ситуация в Германии становится непредсказуемой, и это проблема для всего Евросоюза, которая может привести к тому, что Германия перестанет быть ведущим государством», — сказал Ващиковский.

Бывший министр иностранных дел коснулся также дискуссии в ЕС, связанной с реформами польской судебной системы. «Приближающая дискуссия в ЕС на тему ситуации в Польше означает дальнейшее продолжение политического боя, который ЕС и некоторые его учреждения начали в отношении Польши. Это не является законным спором. Сам Тимерманс признал, что для него это определенного рода крестовый поход против Польши, профессиональный вызов», — констатировал дипломат.

Экс-глава МИД также высказался на тему американских баз в Польше. «Окончательное решение по вопросу Форта Трамп будет за американцами. Роль Польши в том, чтобы помочь этому решению существиться. Мы не хотим, чтобы НАТО здесь было подготовлено к войне с Россией. Суть состоит в присутствии, которое не допустит какого-либо конфликта или провокации. Это не мы провоцируем, а только Россия», — объяснил гость радиостанции.





«Статья 5 Североатлантического договора не содержит механического ответа на угрозу. США — это единственное государство в НАТО, у которого имеется история надёжных ответов и союзнического сотрудничества, поэтому им я доверяю больше, чем некоторым союзникам в Европе», — резюмировал эфире Polskie Radio экс-министр иностранных дел Витольд Вашиковский.