ABC.es Оригинал

ABC: признав Гуаидо, новые власти Греции показали, что Афины больше не действуют наперекор ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новое правительство Греции во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом признало спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, сообщает испанская газета ABC. Гуаидо, в свою очередь, поблагодарил греческие власти за этот шаг «от имени всех венесуэльцев».
ABC: признав Гуаидо, новые власти Греции показали, что Афины больше не действуют наперекор ЕС
Reuters
Новое правительство Греции, возглавляемое премьером-консерватором Кириакосом Мицотакисом, объявило о признании оппозиционного лидера Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, пишет испанская газета ABC со ссылкой на коммюнике греческого Министерства иностранных дел.
 
Это, как отмечает издание, было первое коммюнике нового консервативного правительства, которое всего двумя днями ранее пришло к власти по итогам состоявшихся в прошлое воскресенье выборов.
 
«Правительство Греческой Республики в соответствии с общей позицией Евросоюза, выраженной от имени 28 стран-членов в заявлении верховного представителя Евросоюза госпожи Федерики Могерини, приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы для того, чтобы он организовал проведение свободных, справедливых и демократических выборов», — сообщил МИД Греции.
 
В тексте заявления также подчёркивается, что Афины твёрдо поддерживают усилия Брюсселя, направленные на то, чтобы путём переговоров добиться «мирного, политического, демократического разрешения кризиса во благо венесуэльского народ».
 
Вскоре после публикации этого решения Хуан Гуаидо в своём аккаунте в Twitter поблагодарил греческое правительство.
 
«От имени всех венесуэльцев благодарю премьер-министра Мицотакиса и правительство Греции за признание нашего дела — свободной Венесуэлы. Греция, колыбель демократии, будет несомненно великим европейским союзником в нашей борьбе», — написал Гуаидо.
 
То, что это решение было первым внешнеполитическим шагом нового правительства Греции, служит сигналом серьёзным изменений в стране, отмечается в статье. Предыдущее правительство «радикала» Алексиса Ципраса отказалось признавать Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, пойдя наперекор большинству членов ЕС. Как считают источники в греческом Министерстве иностранных дел, нынешний шаг Афин стал демонстрацией того, что новое правительство равняется на остальных членов Евросоюза.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC.es Испания Европа
теги
Алексис Ципрас Венесуэла Греция Евросоюз Кириакос Мицотакис правительство Хуан Гуаидо
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров