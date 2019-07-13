ABC: признав Гуаидо, новые власти Греции показали, что Афины больше не действуют наперекор ЕС

Новое правительство Греции, возглавляемое премьером-консерватором Кириакосом Мицотакисом, объявило о признании оппозиционного лидера Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, пишет испанская газета ABC со ссылкой на коммюнике греческого Министерства иностранных дел.

Это, как отмечает издание, было первое коммюнике нового консервативного правительства, которое всего двумя днями ранее пришло к власти по итогам состоявшихся в прошлое воскресенье выборов.

«Правительство Греческой Республики в соответствии с общей позицией Евросоюза, выраженной от имени 28 стран-членов в заявлении верховного представителя Евросоюза госпожи Федерики Могерини, приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы для того, чтобы он организовал проведение свободных, справедливых и демократических выборов», — сообщил МИД Греции.

В тексте заявления также подчёркивается, что Афины твёрдо поддерживают усилия Брюсселя, направленные на то, чтобы путём переговоров добиться «мирного, политического, демократического разрешения кризиса во благо венесуэльского народ».

Вскоре после публикации этого решения Хуан Гуаидо в своём аккаунте в Twitter поблагодарил греческое правительство.

«От имени всех венесуэльцев благодарю премьер-министра Мицотакиса и правительство Греции за признание нашего дела — свободной Венесуэлы. Греция, колыбель демократии, будет несомненно великим европейским союзником в нашей борьбе», — написал Гуаидо.