«Во имя демократии»: CP объяснил, почему «американской марионетке» Гуаидо президентское кресло уже не светит

Даже западные СМИ постепенно осознают, что США не удалось заменить президента Венесуэлы Николаса Мадуро на свою «марионетку» Хуана Гуаидо, пишет CounterPunch. Как отмечает портал, читая западную прессу между строк, можно понять, что венесуэльцы в своём большинстве не поддерживают ни «военный вариант», ни самого Гуаидо, а единственное, чем может похвастаться последний, — так это поддержка Вашингтона.

Даже корпоративные СМИ начали с меньшим энтузиазмом относиться к замыслу американского правительства сменить демократически избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на «назначенного» США Хуана Гуаидо. В своей статье от 1 июля агентство Reuters пишет следующее: «Разочарованные венесуэльцы теряют терпение в отношении Гуаидо, в то время как Мадуро по-прежнему держится у власти». Кроме того, агентство констатирует, что поддержанный США «военный переворот провалился». Если взглянуть на содержание статьи критически, то становится понятно почему, пишет CounterPunch.



Reuters справедливо отмечает, что 35-летний Гуиадо стал важной фигурой на политической арене три месяца назад. При этом, отмечает портал, было бы неплохо рассказать о прошлом Гуаидо немного более подробно, упомянув, например, о том, что ещё за неделю до звонка вице-президента США Майка Пенса, имя Гуаидо ничего не говорило 81% венесуэльцев. Во время того разговора Пенс посоветовал Гуаидо объявить себя и. о. президента Венесуэлы — что последний покорно и исполнил на следующее утро во время митинга с развевающимися американскими и израильскими флагами.



Повествуя же о прошлом Мадуро, агентство напоминает, что тот «вступил в должность в 2013 году после смерти своего политического наставника Уго Чавеса», ничего не говоря о том, что венесуэльский лидер пришёл к власти путём демократических всенародных выборов. Гуаидо же в подобных выборах никогда не участвовал. Его избрали председателем Национальной ассамблеи, однако это произошло с помощью механизма, в рамках которого политические партии ротируют своих представителей на данной должности.



Reuters отмечает, что после вступления в должность Мадуро «обеспечил экономический крах, в результате которого значительные территории некогда небедной страны остались без постоянного доступа к электричеству, воде, еде и лекарствам». Тем не менее агентство ничего не сказало об экономической войне, которую с помощью односторонних карательных санкций против Каракаса ведут США и их союзники — что привело к смерти около 40 тыс. человек.



В результате незаконного коллективного наказания венесуэльского народа Каракас лишился законных средств. Reuters уклончиво сообщает о том, что «Гуаидо установил контроль над некоторыми венесуэльскими активами в США». На самом же деле эти активы конфисковало американское правительство; в противном случае они бы пошли на предотвращение упомянутого агентством «экономического краха».



«Успехи оппозиции замедлились с момента восстания 30 апреля, — продолжает Reuters. — Явка на митинги Гуаидо упала, и с тех пор оппозиция не проводила крупных акций протеста». Агентство также намекает, почему удача отвернулась от Гуаидо: «Оппозиция указывает на то, что пытается создать организацию, которая будет держаться на простых людях».



Иными словами, переводит издание, у «американского ставленника» нет никакой серьёзной поддержки в низах. Эту мысль подтверждает и фраза агентства о том, что организация Гуаидо теперь «сфокусирована на расширении сети комитетов помощи и свободы на местах — чем успешно занималась правящая Социалистическая партия, однако эти комитеты пока не слишком популярны».



«То есть помимо Вашингтона и его союзников у Гуаидо нет серьёзной организованной поддержки среди народа», — отмечает CounterPunch.



Недавние опросы, результаты которых использует Reuters, говорят о том, что поддержка Гуаидо падает. В то же время президент Мадуро, по выражению агентства, «жестоко преследует оппозицию». Иными словами, продолжает издание, венесуэльское правительство защищается от ставленников США, которые предпринимали активные действия для насильственного свержения демократически избранного правительства и физического устранения ключевых политических фигур.



В «альтернативной вселенной корпоративных СМИ», где никто не знает об экономической войне против Венесуэлы, Reuters сетует на то, что «жестокие преследования» агентов Гуаидо остались «без серьёзного ответа со стороны международного сообщества». В реальности же, объясняет CounterPunch, Венесуэла сильно пострадала от инспирированных США карательных мер введённых за то, что Каракас не захотел возвращаться в положение «государства-сателлита».



Не спрашивая мнения ни у кого, кто бы имел отношение к избранному правительству Венесуэлы, Reuters предоставляет трибуну анонимному чиновнику «американской администрации» — как это и водится у корпоративных СМИ. «Соединённые Штаты продолжают претворять в жизнь стратегию президента по максимизации давления ради мирного демократического перехода власти в Венесуэле», — приводит CounterPunch его слова.



Тем не менее он ни словом не обмолвился о том, что «военный вариант» остаётся значимым элементом «демократического перехода власти», а «максимизация давления» мешает поступлению в Венесуэлу жизненно необходимых лекарств и продуктов.



Затем анонимный американский чиновник заявляет: «Только Мадуро хочет, чтобы США сдались». При этом Reuters не задаётся вопросом о том, в какой же вселенной существует этот чиновник, так как в ней никто не знает об имеющем долгую историю боливарианском движении низов в Венесуэле в поддержку своего избранного правительства.



При этом агентству не приходит в голову спросить себя: почему в США — стране с чванливой и по идее свободной прессой — правительству дозволено скрываться за вуалью анонимности. Reuters приводит имена венесуэльского таксиста, врача, бывшего студента полицейской школы и учителя для того, чтобы придать статье налёт аутентичности, однако агентство не может назвать имя правительственного чиновника.



Вместе с тем Reuters сообщает, что сторонники Гуаидо «требуют, чтобы Гуаидо изменил стратегию и попросил США и их союзников о начале военной интервенции». «Вот вам и демократия!» — негодует издание и приводит слова одного из опрошенных агентством сторонников венесуэльского политика: «Голосами мы от Мадуро не избавимся. Это должно быть жёсткое свержение». В то же время, по данным Reuters, за такой сценарий выступают менее 10% венесуэльцев.



«Если вкратце, то, прочитав статью Reuters между строк и критически её осмыслив, приходишь к выводу, что Вашингтону не удалось сколотить в Венесуэле объединённую оппозицию, которая бы пользовалась достаточной популярностью, чтобы одерживать победы в опросах, так что альтернативой стала насильственная смена режима — вроде как во имя «демократии». Мировому гегемону и его медийным апологетам ещё предстоит усвоить урок, что свою судьбу лучше всего определят сами венесуэльцы», — подводит итог CounterPunch.