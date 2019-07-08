«Во имя демократии»: CP объяснил, почему «американской марионетке» Гуаидо президентское кресло уже не светит
Даже корпоративные СМИ начали с меньшим энтузиазмом относиться к замыслу американского правительства сменить демократически избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на «назначенного» США Хуана Гуаидо. В своей статье от 1 июля агентство Reuters пишет следующее: «Разочарованные венесуэльцы теряют терпение в отношении Гуаидо, в то время как Мадуро по-прежнему держится у власти». Кроме того, агентство констатирует, что поддержанный США «военный переворот провалился». Если взглянуть на содержание статьи критически, то становится понятно почему, пишет CounterPunch.
Reuters справедливо отмечает, что 35-летний Гуиадо стал важной фигурой на политической арене три месяца назад. При этом, отмечает портал, было бы неплохо рассказать о прошлом Гуаидо немного более подробно, упомянув, например, о том, что ещё за неделю до звонка вице-президента США Майка Пенса, имя Гуаидо ничего не говорило 81% венесуэльцев. Во время того разговора Пенс посоветовал Гуаидо объявить себя и. о. президента Венесуэлы — что последний покорно и исполнил на следующее утро во время митинга с развевающимися американскими и израильскими флагами.
Повествуя же о прошлом Мадуро, агентство напоминает, что тот «вступил в должность в 2013 году после смерти своего политического наставника Уго Чавеса», ничего не говоря о том, что венесуэльский лидер пришёл к власти путём демократических всенародных выборов. Гуаидо же в подобных выборах никогда не участвовал. Его избрали председателем Национальной ассамблеи, однако это произошло с помощью механизма, в рамках которого политические партии ротируют своих представителей на данной должности.
Reuters отмечает, что после вступления в должность Мадуро «обеспечил экономический крах, в результате которого значительные территории некогда небедной страны остались без постоянного доступа к электричеству, воде, еде и лекарствам». Тем не менее агентство ничего не сказало об экономической войне, которую с помощью односторонних карательных санкций против Каракаса ведут США и их союзники — что привело к смерти около 40 тыс. человек.
В результате незаконного коллективного наказания венесуэльского народа Каракас лишился законных средств. Reuters уклончиво сообщает о том, что «Гуаидо установил контроль над некоторыми венесуэльскими активами в США». На самом же деле эти активы конфисковало американское правительство; в противном случае они бы пошли на предотвращение упомянутого агентством «экономического краха».
«Успехи оппозиции замедлились с момента восстания 30 апреля, — продолжает Reuters. — Явка на митинги Гуаидо упала, и с тех пор оппозиция не проводила крупных акций протеста». Агентство также намекает, почему удача отвернулась от Гуаидо: «Оппозиция указывает на то, что пытается создать организацию, которая будет держаться на простых людях».
Иными словами, переводит издание, у «американского ставленника» нет никакой серьёзной поддержки в низах. Эту мысль подтверждает и фраза агентства о том, что организация Гуаидо теперь «сфокусирована на расширении сети комитетов помощи и свободы на местах — чем успешно занималась правящая Социалистическая партия, однако эти комитеты пока не слишком популярны».
«То есть помимо Вашингтона и его союзников у Гуаидо нет серьёзной организованной поддержки среди народа», — отмечает CounterPunch.
Недавние опросы, результаты которых использует Reuters, говорят о том, что поддержка Гуаидо падает. В то же время президент Мадуро, по выражению агентства, «жестоко преследует оппозицию». Иными словами, продолжает издание, венесуэльское правительство защищается от ставленников США, которые предпринимали активные действия для насильственного свержения демократически избранного правительства и физического устранения ключевых политических фигур.
В «альтернативной вселенной корпоративных СМИ», где никто не знает об экономической войне против Венесуэлы, Reuters сетует на то, что «жестокие преследования» агентов Гуаидо остались «без серьёзного ответа со стороны международного сообщества». В реальности же, объясняет CounterPunch, Венесуэла сильно пострадала от инспирированных США карательных мер введённых за то, что Каракас не захотел возвращаться в положение «государства-сателлита».
Не спрашивая мнения ни у кого, кто бы имел отношение к избранному правительству Венесуэлы, Reuters предоставляет трибуну анонимному чиновнику «американской администрации» — как это и водится у корпоративных СМИ. «Соединённые Штаты продолжают претворять в жизнь стратегию президента по максимизации давления ради мирного демократического перехода власти в Венесуэле», — приводит CounterPunch его слова.
Тем не менее он ни словом не обмолвился о том, что «военный вариант» остаётся значимым элементом «демократического перехода власти», а «максимизация давления» мешает поступлению в Венесуэлу жизненно необходимых лекарств и продуктов.
Затем анонимный американский чиновник заявляет: «Только Мадуро хочет, чтобы США сдались». При этом Reuters не задаётся вопросом о том, в какой же вселенной существует этот чиновник, так как в ней никто не знает об имеющем долгую историю боливарианском движении низов в Венесуэле в поддержку своего избранного правительства.
При этом агентству не приходит в голову спросить себя: почему в США — стране с чванливой и по идее свободной прессой — правительству дозволено скрываться за вуалью анонимности. Reuters приводит имена венесуэльского таксиста, врача, бывшего студента полицейской школы и учителя для того, чтобы придать статье налёт аутентичности, однако агентство не может назвать имя правительственного чиновника.
Вместе с тем Reuters сообщает, что сторонники Гуаидо «требуют, чтобы Гуаидо изменил стратегию и попросил США и их союзников о начале военной интервенции». «Вот вам и демократия!» — негодует издание и приводит слова одного из опрошенных агентством сторонников венесуэльского политика: «Голосами мы от Мадуро не избавимся. Это должно быть жёсткое свержение». В то же время, по данным Reuters, за такой сценарий выступают менее 10% венесуэльцев.
«Если вкратце, то, прочитав статью Reuters между строк и критически её осмыслив, приходишь к выводу, что Вашингтону не удалось сколотить в Венесуэле объединённую оппозицию, которая бы пользовалась достаточной популярностью, чтобы одерживать победы в опросах, так что альтернативой стала насильственная смена режима — вроде как во имя «демократии». Мировому гегемону и его медийным апологетам ещё предстоит усвоить урок, что свою судьбу лучше всего определят сами венесуэльцы», — подводит итог CounterPunch.
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