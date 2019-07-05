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El País: Каракас о докладе ООН по Венесуэле — «выборочный и откровенно предвзятый взгляд на реальную ситуацию»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Управление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет составило разгромный доклад о состоянии дел в Венесуэле, призвав Каракас прекратить серьёзные нарушения экономических, социальных, гражданских и политических прав венесуэльцев, пишет El País. Между тем Каракас раскритиковал этот документ, указав на то, что в нём представлен «выборочный и откровенно предвзятый взгляд на реальную ситуацию с правами человека» в стране.
El País: Каракас о докладе ООН по Венесуэле — «выборочный и откровенно предвзятый взгляд на реальную ситуацию»
Reuters
ООН требует от президента Венесуэлы Николаса Мадуро остановить «серьёзные нарушения» экономических, социальных, гражданских и политических прав в стране, сообщает El País. В разгромном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет также утверждается, что в 2018 году в Венесуэле было более 5 тыс. смертей, связанных с «сопротивлением власти».
 
Помимо этого, в документе говорится о серьёзном ухудшении состояния демократии и непрекращающемся потоке мигрантов из этой латиноамериканской страны.
 
Составители доклада призывают правительство Николаса Мадуро «немедленно принять конкретные меры для того, чтобы прекратить и исправить серьёзные нарушения», которые оказывают удушающее воздействие на миллионы человек, пишет El País.
 
Согласно документу, «беспрецедентный исход мигрантов и беженцев, которые покидают страну и ухудшают условия жизни тех, кто остаётся в ней, продолжится».
 
В докладе ООН, который, как указывается в статье, основан на показаниях 558 «жертв и прямых очевидцев», подчёркивается, что венесуэльские власти «демонтировали систему институционного контроля над исполнительной властью».
 
Как пишет испанская газета, этот документ был составлен по итогам недавнего визита экс-президента Чили, а ныне верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Венесуэлу, где она встретилась не только с Николасом Мадуро, но и со спикером оппозиционной Национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо, с представителями неправительственных организаций, а также с деятелями гражданского общества.
 
«Во время моего визита в Венесуэлу я смогла напрямую ознакомиться со свидетельствами тех, кто стал жертвой насилия со стороны государства, и с их призывами к правосудию», — заявила Бачелет.
 
Между тем правительство Николаса Мадуро раскритиковало доклад, указав на то, что ООН представила «выборочный и откровенно предвзятый взгляд на реальную ситуацию с правами человека в Боливарианской республике Венесуэла, что противоречит принципам, которые должны регулировать рассмотрение вопросов по правам человека».
 
«Особое беспокойство вызывает то, что 82 процента интервью, использованных для обоснования доклада, были взяты у людей, находящихся за пределами Боливарианской республики Венесуэла, это особенно примечательно, если учесть, что вышеуказанное управление (верховного комиссара ООН по правам человека. — ИноТВ) в 2019 году совершило два визита в страну», — отметили венесуэльские власти.
 
Министерство иностранных дел Венесуэлы также отвергло обвинения в том, что в стране существуют люди, арестованные по политическим мотивам. Каракас также обратился к ООН с призывом внести изменения в доклад с учётом указанных замечаний, пишет El País.
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источник
El País Испания Европа
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Венесуэла Николас Мадуро ООН права человека Хуан Гуаидо
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