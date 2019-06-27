El País: Мадуро заявил о поимке заговорщиков, готовивших на него покушение

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Грузия Online: без россиян Тбилиси потеряет миллионы Грузия Online
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DLF: «1939 год не повторится» — посол ФРГ заверил, что Берлин никогда не признает Крым российским Deutschlandfunk
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Мировые СМИ: Путин показал россиянам — он «чувствует, где людям натирает обувь» ИноТВ
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Обозреватель: Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию Обозреватель
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Экс-министр США: с Китаем работать можно, а с Путиным навести мосты трудно CNN
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DWN: «Сделано во Вьетнаме» — Китай нашёл лазейку в обход американских пошлин Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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NBC: Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае войны NBC
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TAZ: соотечественницы не простили «первому парню на Украине» приступ сексизма в Париже Tageszeitung
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Эксперт прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о самочувствии канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Глава МИД Грузии обсудил с дипломатами безопасность туристов
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обсудил в Тбилиси с иностранными дипломатами вопросы безопасности туристов в республике.
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Стюардесса рассказала о состоянии выживших членов экипажа Ан-24
Олеся Зуева, стюардесса авиакомпании «Ангара», чей самолёт потерпел крушение в Бурятии, рассказала RT о состоянии выживших членов экипажа.
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В Госдуме оценили решение делегаций некоторых стран покинуть сессию ПАСЕ из-за России
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за России.
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Министров ЕС обучат борьбе с гибридными угрозами
Министры стран Евросоюза примут участие в специальных учениях, направленных на сдерживание гибридных угроз, передаёт Associated Press.
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В ЯНАО грузовой поезд врезался в автомобиль
Водитель автомобиля Toyota Camry погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового поезда в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.
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В «ФК Открытие» рассказали о рекламном контракте с рэпером Бастой
Выбор российского музыканта и продюсера Василия Вакуленко (Баста) в качестве нового лица «ФК Открытие» полностью укладывается в маркетинговый бюджет компании в условиях санации банка и контроля со стороны ЦБ. Об этом в интервью RT рассказал глава корпорации Михаил Задорнов.
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Эксперт прокомментировал крушение Ан-24 в Бурятии
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал крушение самолёта Ан-24 в Бурятии.
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Россияне не пострадали при взрывах в Тунисе
Российское посольство сообщило, что граждане России не пострадали при взрывах, которые произошли в столице Туниса 27 июня.
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Станцию метро «Нижегородская» в Москве оформят в авангардистском стиле
Станцию «Нижегородская» Некрасовской линии московского метро планируют оформить в стиле авангардистского искусства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
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«Крылья Советов» снова арендовали футболиста «Спартака» Тимофеева
Полузащитник московского «Спартака» Артём Тимофеев снова отправился в аренду в самарские «Крылья Советов».
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Спасатели предупредили о сильной жаре в Красноярском крае
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупредило об ухудшении погоды в ближайшие дни, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
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Бастрыкин поручил проверить тюменских чиновников из-за ситуации с девушкой-инвалидом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия тюменских чиновников из-за ситуации с 22-летней Викторией Масловой из Заводоуковска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК.
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СМИ опубликовали список пассажиров потерпевшего крушение Ан-24 в Бурятии
Названы имена пассажиров, находившихся на борту Ан-24, который совершил аварийную посадку в Бурятии.
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Зыкова стала чемпионкой Европейских игр в пулевой стрельбе из винтовки
Россиянка Юлия Зыкова завоевала золото в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
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СМИ: Количество юрлиц в России сократилось на 17%
Количество юридических лиц в России с 2016 до 2018 года сократилось на 17% — до 4,2 млн, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, проанализировавшей данные Росстата.
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СК проверяет турпоездку забайкальских школьниц в Китай, где им пришлось работать официантками
Следователи проверяют туристическую поездку школьниц из Краснокаменска в Китай, где им пришлось работать официантками. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Забайкальскому краю.
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В ЛНР назвали имена пленных, которых передадут Киеву
Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник назвал имена пленных, которых, как ожидается, передадут Киеву в Минске.
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В ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов
Рабочая группа Банка России разработала рекомендации, призванные помочь предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках «противолегализационных мер». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
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В Оренбургской области заявили о росте зарплат в январе — апреле
Среднемесячная номинальная зарплата сотрудников организаций Оренбургской области в январе — апреле 2019 года составила почти 30,6 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает RIA56 со ссылкой на Оренбургстат.
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СМИ: БАДы в России подорожали на 17% за год
Биологически активные добавки в России подорожали на 17% за год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад DSM Group по итогам розничного аудита фармрынка в мае.
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СМИ: Число выявленных случаев контрабанды животных через границу России снизилось на 30%
Число выявленных случаев контрабанды животных через границу России снизилось на 30% за три года, сообщают «Известия».
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В Совфеде предложили создать цифровую платформу с отзывами для детских лагерей
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с «Парламентской газетой» предложила создать на основе данных из единого реестра детских оздоровительных лагерей наглядную цифровую платформу с возможностью оставлять отзывы.
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Фестиваль «Разноцветная Москва» пройдёт в парке «Сокольники»
В столичном парке «Сокольники» 13 июля пройдёт фестиваль «Разноцветная Москва».
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3.
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США отказали России в публикации переписки по взлому сервера Демпартии
В центре кибербезопасности России заявили об отказе Госдепа США публиковать переписку по вопросу взлома сервера Демократической партии.
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В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо
В Тольятти задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя города.
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В Крыму найдена гигантская ископаемая птица
При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
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СМИ: Футболист сборной России Ионов останется в «Ростове»
Полузащитник сборной России по футболу и клуба «Ростов» Алексей Ионов не будет покидать команду этим летом.
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Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы мер по выявлению и пресечению картелей.
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Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября
Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
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В центрах «Рольф» в Москве и Петербурге проходят следственные действия
Автодилер «Рольф» сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом информирует РИА Новости.
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В «Барселоне» подтвердили, что Неймар хочет вернуться в клуб
Вице-президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хорди Кардонер подтвердил, что бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар хочет вернуться в каталонский коллектив.
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Путин: «Кинжал», «Пересвет» и «Сармат» поступят в войска в ближайшие годы
Президент России Владимир Путин на приёме в честь выпускников высших военных учебных учреждений рассказал об оружии, которое в ближайшие годы поступит на вооружение российской армии.
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Велофестиваль пройдёт в Подмосковье 20 июля
В Московской области, в Коломне, 20 июля пройдёт велофестиваль, в рамках которого состоится праздничный концерт.
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СМИ: «Сочи» интересуется футболистом «Зенита» Заболотным
Футбольный клуб «Сочи» является одним из вариантов продолжения карьеры для нападающего петербургского «Зенита» Антона Заболотного.
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В Киеве установили трон из обломков военной техники из Донбасса
В Киеве появился арт-объект «Железный трон украинского востока», созданный из обломков военной техники из Донбасса.
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Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность
Туроператор New Travelers, юридическое лицо которого ООО «Центр туризма «Согласие» входило в группу компаний «Натали Турс», прекращает деятельность. Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
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Суд вынес приговор жителю Севастополя за изготовление бомбы
Суд приговорил жителя Севастополя к двум годам колонии общего режима за изготовление взрывчатки и трёхкилограммовой бомбы. Обвиняемому также назначен штраф в размере 110 тыс. рублей.
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Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков
Украина отказалась обсуждать вопрос освобождения украинских моряков и передачи кораблей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Пассажир потерпевшего крушение Ан-24 рассказал о ходе эвакуации
Семнадцатилетний пассажир Ан-24, который летел к родственникам в Северобайкальск, рассказал о ходе эвакуации из самолёта после приземления.
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«Ливерпуль» подписал контракт с 17-летним футболистом «ПЕК Зволле»
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» приобрёл 17-летнего защитника голландского «ПЕК Зволле» Сеппа ван ден Берга.
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Полиция задержала в Сочи похожего на Цапка человека
В Сочи полиция задержала находящегося в федеральном розыске человека, которого жители станицы Кущёвской приняли за умершего в СИЗО бандита Сергея Цапка.
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ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей
Правительство Украины одобрило привлечение займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны.
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СМИ: В НБА обсудят возможность сокращения регулярного чемпионата
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсудит возможность сокращения регулярного чемпионата.
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ДНР и ЛНР согласились на освобождение четырёх пленных
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырёх удерживаемых лиц. Как информирует ТАСС, их передача планируется в Минске 28 июня.
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На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул
Джордан Линдси из Калифорнии была атакована во время ныряния на Багамских островах тремя акулами, она скончалась в больнице.
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В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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США не намерены разворачивать новые ядерные ракеты в Европе
США и НАТО не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе после прекращения действия Договора РСМД. Об этом заявил и. о. главы Пентагона Марк Эспер, говоря об итогах прошедшего в среду, 26 июня, заседания группы ядерного планирования альянса.
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«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Панюкова
Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Панюков подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал».