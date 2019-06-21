WP: Трамп потерял интерес к ситуации в Венесуэле

Этой зимой смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро показалось американскому лидеру Дональду Трампу возможностью добиться быстрой внешнеполитической победы тогда, как другие его инициативы в Азии и на Ближнем Востоке зашли в тупик, пишет The Washington Post.

Однако после событий весны, когда на призыв лидера оппозиции Хуана Гуаидо практически никто не откликнулся, разочарованный Трамп счёл, что советника по национальной безопасности Джона Болтона и Маурисио Клавер-Кароне, курирующего отношения с Латинской Америкой в аппарате Совета национальной безопасности, «обвели вокруг пальца». Причём сделала это как оппозиция Венесуэлы, так и высокопоставленные венесуэльские чиновники.

Однако с наступлением лета Мадуро свой пост так и не покинул, и не похоже, что он к этому близок или, что у администрации Трампа есть последовательная стратегия по его отстранению от власти.

По словам чиновников, в Белом доме всё чаще стали поговаривать, что Трамп стал терять терпение и интерес к Венесуэле.

Тем не менее другие должностные лица уже обвинили The Washington Post в дезинформации.

«Это явная ложь, а газета The Washington Post в очередной раз распространяет сказки, а не правду», — отметил один из них.

«Соединённые Штаты никогда не говорили, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом. Политика администрации по оказанию максимального давления основывается на последовательности и дисциплине для достижения конечной цели», — сказал другой представитель Белого дома.

Однако, как пишет издание, на то, что Трамп устал от этой темы, указывает и то, что с начала прошлого месяца Трамп редко публично говорил о Венесуэле.

Кроме того, на состоявшемся в среду закрытом заседании во Флориде всего в нескольких милях от того места, где в феврале Трамп выступал перед венесуэльцами и кубинскими экспатриантами, предупреждая, что те, кто продолжает поддерживать Мадуро, «потеряют всё», Трамп ни разу не упомянул Венесуэлу.

Тем не менее именно ситуации в Венесуэле посвящена большая часть записей в Twitter Болтона. «Соединённые Штаты будут и впредь решительно выступать за прекращение репрессий Мадуро», — написал он во вторник.