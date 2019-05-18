NYT: Трампу нужно привлечь на свою сторону Москву и Гавану для решения вопроса Венесуэлы

Администрации Трампа вполне по силам решить вопрос Венесуэлы, уверен бывший министр иностранных дел Мексики, профессор Нью-Йоркского университета Хорхе Кастаньеда. Как пишет он в статье для The New York Times, США надо продолжать оказывать максимальное давление на Кубу, а потом заявить Москве и Гаване, что гайки будут ослаблены, если страны помогут урегулировать венесуэльский кризис.

Неудавшаяся попытка военного мятежа в Венесуэле стала очередным шагом этой латиноамериканской страны к катастрофе, но ситуация в стране чревата серьёзными международными последствиями, выходящими далеко за рамки этого региона. Как пишет в своей авторской статье для The New York Times бывший министр иностранных дел Мексики, профессор Нью-Йоркского университета Хорхе Кастаньеда, урегулировать ситуацию можно при участии Кубы и России, поскольку эти страны понимают, как важен этот вопрос для Вашингтона.

По мнению экс-дипломата, администрация Трампа поступает правильно, идя на сотрудничество с кубинцами в попытке урегулировать политическое противостояние в Венесуэле. Но если она сделает неверный шаг, это создаст возможности для более активного участия России.

«Администрации надо продолжать оказывать максимальное давление на Кубу, а потом заявить Москве и Гаване, что она ослабит гайки, если кубинский председатель совета министров Мигель Диас-Канель и Кастро помогут урегулировать венесуэльский кризис. У Кубы не останется выбора, особенно если в этом же направлении удастся подтолкнуть Россию», — пишет Кастаньеда.

Сегодняшняя экономическая ситуация на полуострове оставляет желать лучшего. На прошлой неделе яйца, кур и свинину распределяли по нормам, поскольку в стране возник дефицит продовольствия. Если такая ситуация сохранится, на Кубе впервые с момента распада Советского Союза в 1991 году могут начаться вполне реальные протесты против действующей власти. Поэтому Россия, считает Кастаньеда, может сосредоточиться на спасении Кубы, решив уделять меньше внимания Венесуэле.

Как заключает эксперт, Вашингтон может действовать с позиции силы, потому что у него сильные карты, но он должен поступать мудро и разумно. Если Трамп действительно хочет разделаться с правительствами Кубы и Венесуэлы или если он стремится к смене режима только на Кубе, это приведёт к провалу и непременно разозлит партнёров США в Латинской Америке и в Европе. Вместо этого Трампу надо оказывать давление на Кубу, призывая её присоединиться к усилиям по отстранению Мадуро от власти. Эта страна может сыграть очень важную роль, предоставив ему убежище и приняв участие в переходном периоде с целью демократической передачи власти.

«Трамп должен взаимодействовать с Россией, чтобы и та убеждала кубинцев поступить таким образом. И он обязательно должен помнить о том, что без пряника политика кнута и пряника невозможна», — заключает эксперт.