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Глава МИД Венесуэлы: советники в сфере безопасности заводят США в лабиринт, из которого нет выхода

Материал представлен в переводе ИноТВ
Настало время для дипломатии, — заявил в эфире TeleSUR глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, обращаясь к американским властям. Венесуэла готова сесть за стол переговоров и вести диалог, подчеркнул он. При этом министр предупредил, что советники в сфере безопасности заводят США в лабиринт, выхода из которого не существует.
Чтобы аудиотория TeleSUR была в курсе происходящего, скажите, что сейчас происходит с этим зданием (посольства США. — ИноТВ) в Каракасе?
 
ХОРХЕ АРРЕАСА, министр иностранных дел Венесуэлы: Оно находится под защитой. Вчера президент Мадуро публично поручил министру (внутренних дел Венесуэлы Нестору. — ИноТВ) Реверолю, министру иностранных дел и венесуэльской дипломатической полиции усилить защиту. Чтобы никому не взбрело в голову по той или иной причине напасть. Мы не допустим этого, поскольку мы уважаем международное право. И Венесуэла подписывает конвенции, чтобы соблюдать их.
 
Правительство Соединённых Штатов не соблюдает даже… Они сидят в Совете Безопасности, в Генассамблее ООН и, несмотря ни на что, угрожают странам войной, вторжением, блокадой. Они нарушают самые базовые принципы Организации Объединённых Наций. Мы же будем всё соблюдать, и никто не заставит нас не соблюдать международное право.
 
Надеюсь, в США это поймут. Мы также отправляем им послание: настал момент для дипломатии. Мы озвучивали это послание Майку Помпео. Мы отправляли его посредством российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Настало время дипломатии. Они потерпели неудачу во всех своих решениях и стратегиях в отношении Венесуэлы. Советники в сфере безопасности заводят их в лабиринт, не имеющий выхода, ведут их от одного промаха к другому. Мы готовы к возвращению дипломатии, готовы сесть за стол переговоров и вести диалог, смотреть друг другу в глаза и уважать друг друга.
 
Дата выхода в эфир 17 мая 2019 года.
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TeleSUR TV Венесуэла Южная Америка
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