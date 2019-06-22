New York Times: свергнуть Мадуро Западу не позволили заблуждения относительно диктатур

Западные страны недооценивают диктаторские режимы и заблуждаются относительно того, что может привести к их свержению, пишет заместитель директора в консалтинговой компании Control Risks Рауль Гальегос в своей статье для The New York Times. Гальего отмечает, что вопреки распространённому на Западе мнению, обеднение диктаторов и ухудшение уровня жизни людей не способствуют демократическим преобразованиям.

Пять месяцев назад лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо взял на себя символическую роль временного президента страны. Однако несмотря на признание Гуаидо более 50 государствами, санкции со стороны США, массовые уличные протесты и тяжелейший экономический кризис, действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро остался у власти, пишет заместитель директора в консалтинговой компании Control Risks Рауль Гальегос в своей статье для The New York Times.

При этом Гальегос полагает, что неспособность западных лидеров предусмотреть подобное неблагоприятное для них развитие событий говорит о «наивности» либеральных демократий.

По его словам, свобода и деньги могут не только давать преимущества западным странам, но и становиться их слабостью. Так, там оказываются неподготовленными к таким казалось бы немыслимым событиям, как теракты 11 сентября, приход к власти президента США Дональда Трампа или брексит.

На Западе полагают, что обедневшие диктаторы быстро падут, потому что больше не смогут покупать лояльность людей. Однако на практике когда денег становится меньше, для поддержания власти они используют иностранную помощь, а также «страх и террор».

По мнению автора статьи, коррумпированные правительства сохраняют власть именно благодаря своей коррумпированности, угрожая тюремным заключением или смертью тем, кто от них отвернётся.

Ещё одним заблуждением Гальегос называет предположение, что низкий уровень жизни заставит простых граждан свергнуть власть. Однако исследования показывают, что те, кто испытывает нехватку продовольствия или медикаментов, сосредоточены исключительно на выживании. Голод лишь увеличивает зависимость венесуэльцев от правительства.

«Чтобы помочь странам сместить диктаторов, международное сообщество должно сначала снять свои розовые очки», — пишет Гальегос в статье для The New York Times.

По словам эксперта, западные правительства должны быть готовы к тому, что события могут пойти не по их сценарию. Гальегос отмечает, что для осуществления демократических преобразований в Венесуэле «требуется нечто большее, чем просто принятие желаемого за действительное».